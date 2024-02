Estresse pode causar queda de cabelo, como disse Renan Guedes?

O jogador de futebol Renan Guedes falou ao UOL sobre não ter tido oportunidades quando jogava pelo Corinthians, do qual saiu em 2018. "Acabei virando terceira opção na lateral e depois não ia mais para o jogo", afirmou.

Com alguns desafios dentro do clube, ele diz que, por ser muito jovem na época, "praticamente estava em depressão".

"Meu cabelo caiu dos lados por estresse e quando eu saí de lá e fui para o Atlético-MG foi praticamente um alívio para mim", comentou.

A perda dos fios de forma intensa e precoce é um sinal de alerta, pois foge do comportamento natural do organismo de perder entre 50 e 100 fios por dia. Conforme se envelhece, a diminuição do volume capilar também é prevista.

Fora desse padrão, há diferentes motivos para a queda de cabelo, entre eles o estresse, como citado por Guedes.

Estresse e queda de cabelo

Situações que envolvem sobrecarga física e/ou emocional, como infecções, cirurgias, gravidez, parto, dietas radicais, luto ou quadros depressivos, podem levar à perda intensa de cabelo. É o que os médicos chamam de eflúvio telógeno.

Em geral, o problema surge cerca de três meses depois do momento de grande tensão e pode se resolver sozinho, assim que o corpo se recupera do baque. Mas também pode ocorrer de forma crônica e gerar um dano maior.

"O estresse faz com que a pessoa não coma direito e, sempre que há um emagrecimento rápido, com perda de proteína, o cabelo é afetado, já que os fios são estruturas proteicas", explicou a dermatologista Valéria Marcondes, em reportagem anterior.

Além disso, o excesso de cortisol —conhecido como o hormônio do estresse— pode favorecer quadros inflamatórios que também prejudicam a saúde dos fios.

Algumas pessoas ainda sofrem de um transtorno conhecido como tricotilomania, que consiste em arrancar o próprio cabelo de forma compulsiva, e isso tende a se agravar com a ansiedade. Técnicas de relaxamento e terapia, em qualquer um desses casos, podem ser úteis.

*Com informações de reportagem publicada em 11/05/2018