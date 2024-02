Presidente emirático premia Mohammed bin Rashid e Mansour bin Zayed com a Ordem de Zayed em reconhecimento à organização bem-sucedida da COP28

ABU DHABI, 28 de fevereiro de 2024 (WAM) -- O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, concedeu ao xeique Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vice-presidente, primeiro-ministro e governante de Dubai, e ao xeique Mansour bin Zayed Al Nahyan, vice-presidente, vice-primeiro-ministro e presidente da Corte Presidencial, a Ordem de Zayed, em agradecimento pelo papel fundamental na organização bem-sucedida da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP28), recentemente sediada nos Emirados Árabes Unidos.

Além disso, em reconhecimento às contribuições para o sucesso da conferência, o líder emirático concedeu a Ordem da União ao xeique Tahnoon bin Zayed Al Nahyan, vice-governante de Abu Dhabi e conselheiro de Segurança Nacional; ao xeique Maktoum bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, primeiro vice-governante de Dubai e vice-primeiro-ministro e ministro das Finanças; ao xeique Abdullah bin Zayed Al Nahyan, ministro das Relações Exteriores e presidente do Comitê Superior que supervisionou os preparativos para sediar a COP28; à xeica Mariam bint Mohamed bin Zayed Al Nahyan, presidente da Fundação Salama bint Hamdan Al Nahyan (SHF); ao Dr. Sultan bin Ahmed Al Jaber, ministro da Indústria e Tecnologia Avançada e presidente da COP28; e a Mohammed Abdullah Al Junaibi, presidente da Autoridade Federal para Protocolo e Narrativa Estratégica.

Mohamed bin Zayed também homenageou a equipe de negociação da COP28 dos EAU, juntamente com os membros do Escritório da Presidência da COP28 e vários grupos de trabalho, os concedendo a Ordem de Primeira Classe de Zayed II. O presidente dos Emirados concedeu a Reem bint Ebrahim Al Hashimy, ministra de Estado da Cooperação Internacional, a Ordem da União em agradecimento aos seus esforços e ao seu papel na organização bem-sucedida da Expo 2020 Dubai pelos Emirados Árabes Unidos.

Durante a cerimônia de premiação no Erth Hotel, em Abu Dhabi, o líder emirático parabenizou todas as equipes pelo sucesso da COP28, elogiando seu papel na organização e a maneira distinta com que foi convocada, refletindo a posição do país como anfitrião de grandes eventos internacionais. Além disso, ele elogiou a conquista do histórico Consenso dos Emirados Árabes Unidos, que marca um ponto de virada fundamental na ação climática global.

O presidente emirático expressou orgulho por esses exemplos da nação, destacando suas habilidades organizacionais e de negociação, que exigiram conhecimento abrangente e experiência em campos especializados. Entre essas áreas, destacam-se a diplomacia e o direito, as políticas climáticas, a compostura sob prazos rigorosos e a comunicação intercultural para superar as diferentes posições entre as partes. Essas habilidades contribuíram para chegar a um consenso sobre as decisões e os resultados entre as 198 partes.

Mohamed bin Zayed afirmou que o sucesso da conferência foi o resultado da colaboração e dos esforços conjuntos de várias entidades, instituições, órgãos e indivíduos nacionais. Esse sucesso ressaltou o compromisso da nação em aprimorar seu papel global fundamental na abordagem das mudanças climáticas, promovendo ações internacionais conjuntas nesse campo crítico e fomentando a sustentabilidade.

Os homenageados expressaram orgulho pelo reconhecimento, agradecendo à liderança dos EAU por facilitar o trabalho deles durante a conferência. Eles também expressaram gratidão à Presidência da COP28 por permitir que eles desempenhassem esse papel e por proporcionar uma oportunidade histórica de representar os Emirados Árabes Unidos e, ao mesmo tempo, alcançar um marco que se soma ao registro de conquistas da nação, conforme incorporado pelo Consenso dos Emirados Árabes Unidos.