Presidente do México condiciona participação em cúpula com EUA e Canadá

O presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, disse nesta quarta-feira (28) que somente participará da Reunião de Cúpula de Líderes da América do Norte com seus pares dos Estados Unidos e do Canadá, prevista para abril em Quebec, se receber "um tratamento respeitoso".

López Obrador condicionou sua participação ao fazer um apelo ao presidente americano, Joe Biden, e ao primeiro-ministro canadense, Justin Trudeau, para se manterem à margem da "guerra suja" desencadeada, segundo ele, por seus adversários diante das eleições presidenciais mexicanas de 2 de junho.

"Se não houver um tratamento respeitoso, eu não participo", disse o presidente de esquerda em sua coletiva de imprensa diária, na qual denunciou que seus opositores têm feito um lobby internacional para desacreditá-lo e influenciar na disputa eleitoral.

A campanha começará oficialmente na próxima sexta-feira, com a candidata governista Claudia Sheinbaum à frente nas pesquisas em relação à opositora de centro-direita Xóchitl Gálvez e a Jorge Álvarez (centro-esquerda).

De acordo com López Obrador, essa "guerra suja" se reflete em uma série de publicações recentes, baseadas em supostas investigações de autoridades americanas, que vinculam pessoas não identificadas do seu círculo a narcotraficantes.

Sem dar detalhes, o presidente afirmou que o governo canadense "tenta tomar medidas contra o México" em questões migratórias e que "estava prestes a aplicar medidas unilaterais, justamente agora que acontecem as eleições no México".

O fluxo constante de pessoas sem documentos que se destinam aos EUA através do país latino-americano é um dos eixos da campanha para as eleições presidenciais americanas de novembro, com Joe Biden, candidato à reeleição, tentando mostrar uma mão firme contra a imigração ilegal.

