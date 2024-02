Mulher que matou amante e confessou nas redes sociais é presa em Alagoas

Do UOL, em São Paulo

Uma mulher de 23 anos, suspeita de matar o amante, e que estava foragida, foi presa em Alagoas.

O que aconteceu

A mulher fez publicações nas redes sociais confessando o crime. Ela foi detida na segunda-feira (26) em União dos Palmares (AL), a cerca de 80 km de Maceió.

"Sou uma assassina. Matei o pai de 5 filhos e deixei eles todos de menor, sozinhos no mundo", escreveu ela. Em outra publicação, ela disse: "Matei mesmo. Não quis largar a família pra ficar comigo, não fica com ninguém kkkkk".

A vítima foi morta a tiros. Segundo as investigações, a acusada assassinou o homem porque ele não queria se separar de sua esposa, com quem tinha cinco filhos, para ficar com ela.

A vítima foi atraída para uma emboscada. O homem teria ido encontrar a amante na casa do irmão dela e foi morto.

O crime aconteceu em 2021, na cidade de São José da Tapera (AL). O mandado de prisão por homicídio qualificado foi emitido pela Vara do Único Ofício de São José da Tapera.

O UOL tenta localizar a defesa da acusada. O espaço fica aberto para manifestações.