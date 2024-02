Apoio a Bolsonaro e 'bênção a Lula': as mudanças de discurso de Malafaia

A postura adotada por Silas Malafaia durante o ato de apoio a Jair Bolsonaro (PL) no último domingo (25), em São Paulo, chamou a atenção. O suporte do pastor ao ex-presidente é conhecido desde as eleições de 2018, mas após a derrota dele em 2022, o líder evangélico falou até em "orar por Lula".

Relembre as mudanças de discurso do Malafaia:

Apoio a Bolsonaro em 2018

Pastor e presidente da Assembleia de Deus Vitória em Cristo, Silas Malafaia é amigo íntimo e conselheiro de Bolsonaro. Nas eleições de 2018, ele se apoiou no discurso conservador e pediu aos fiéis que votassem em Bolsonaro em defesa da família tradicional.

Esse cara [Bolsonaro] tem gana de melhorar o Brasil, temos que dar um basta a essa gente que roubou durante 13 anos. Bolsonaro é a favor dos valores de família, é contra essa bandidagem de erotizar criança em escola, que toda a esquerda quer.

Silas Malafaia

Presença constante. Durante o mandato de Bolsonaro, o líder evangélico teve trânsito livre no Palácio do Planalto e era presença constante em viagens oficiais do então presidente.

Na CPI da Covid, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) reforçou que o pastor era um dos principais conselheiros do ex-presidente. "Ele fala quase diariamente com o presidente, e influencia o presidente", apontou.

Eleições 2022 e 'bênção sobre Lula'

O pastor continuou apoiando o candidato do PL na tentativa de reeleição. Enquanto presidenciáveis se movimentam para conseguir voto evangélico, ele chegou a dizer que evangélicos não apoiavam nem Lula, nem Moro e nem Ciro.

O que é esse jogo de Ciro, Lula e Moro? Eles perceberam que Bolsonaro foi eleito graças ao voto dos evangélicos. Nós representamos 32% do eleitorado. Só que os sistemas e os meios que estão usando não são meios para conquistar. Estão enganados e vão quebrar a cara com os evangélicos.

Silas Malafaia

No entanto, após a vitória de Lula, o pastor adotou uma postura mais neutra. Em novembro de 2022, Malafaia pediu que os apoiadores de Bolsonaro suspendessem os bloqueios de estradas realizados em manifestação contra a eleição de Lula. "Protestar é um direito. O que resta ao povo brasileiro? Vamos parar, vamos acabar e voltar ao trabalho. É disso que nós precisamos", disse.

Em culto após as eleições, ele orou pelo presidente eleito e pediu a Deus "bênção sobre Lula". Em oração, o pastor pediu que Deus livrasse o Brasil do "caos político, social e econômico" e "bênção sobre Lula, senadores, deputados e que a mão de Deus esteja sobre a nação".

Vale lembrar que, em 2002, Silas Malafaia apoiou a candidatura de Lula. Durante as últimas eleições, inclusive, um vídeo da época voltou a circular na internet. Mais de vinte anos depois, os internautas contrastaram as declarações do pastor com o endosso de Malafaia a Bolsonaro.

Postura em ato pró-Bolsonaro

Agora, Silas Malafaia voltou a adotar um tom mais duro em apoio ao ex-presidente. Ele organizou o ato pró-Bolsonaro realizado na avenida Paulista no último domingo (25) —o pastor já havia dito que bancaria os custos do evento do próprio bolso. Antes do ato, ele pediu ainda que fiéis da Assembleia de Deus Vitória em Cristo no Rio fizessem jejum pelo país e que orassem pelo ato.

Já no ato, ele sugeriu que Lula soube com antecedência das invasões que ocorreram no dia 8 de janeiro. O líder evangélico, no entanto, não apresentou provas de sua teoria.

Mas eu tenho algumas perguntar para fazer: primeiro, por que Lula saiu às pressas de Brasília e foi para Araraquara (a enchente em Araraquara ocorreu no dia 28 de dezembro, 10 dias antes)? Ele foi avisado que ia ter baderna? Outra pergunta: cadê os vídeos gravados pelas câmeras do governo? Que estão em posse de Alexandre de Moraes?! O povo precisa saber quem está por trás daquela baderna, daquela safadeza.

Silas Malafaia

Durante o discurso, o pastor também fala sobre a possibilidade de o ex-presidente Jair Bolsonaro ser preso. "Toda essa engenharia do mal contra Bolsonaro, covarde, ao arrepio da Lei e da Constituição... Eu não desejo isso pra você, mas digo: 'se eles te prenderem, você vai sair de lá exaltado'."