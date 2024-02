Os 100.000 votos de protesto em Michigan que mostram o impacto de Israel sobre Biden

Por Nandita Bose e Trevor Hunnicutt

DEARBORN, Michigan/WASHINGTON (Reuters) - A campanha à reeleição de Joe Biden e as principais autoridades democratas prometeram redobrar os esforços para reconquistar antigos apoiadores, depois de serem atingidos por um voto de protesto muito mais forte do que o previsto nas primárias de Michigan devido ao apoio do presidente dos Estados Unidos a Israel.

Cerca de 13,2% dos democratas de Michigan votaram como "descomprometidos" na disputa pela indicação do partido, segundo a contagem da Edison Research, depois de uma campanha de ativistas que durou semanas. Com cerca de 85% de todos os votos apurados, o voto "descomprometido" já era superior a 101.000 votos, muito mais do que o esperado.

A participação nas primárias democratas também foi alta, com cerca de 900.000 eleitores no total. Cerca de 81% desses votos apoiaram Biden.

Um funcionário sênior da campanha de Biden disse que a equipe continuará a "defender nossa causa no Estado -- tanto para os eleitores descomprometidos quanto para todo o eleitorado de Michigan. O presidente continuará a trabalhar pela paz no Oriente Médio".

O firme apoio de Biden a Israel durante a guerra de cinco meses contra o Hamas, que dizimou Gaza, provocou indignação e uma reação bem organizada entre os democratas progressistas e os árabes americanos, tendo Michigan como epicentro.

Eles pediram a Biden que pressionasse por um cessar-fogo permanente em Gaza, condicionasse a ajuda a Israel e que os democratas votassem "descomprometido" nas primárias para sinalizar que Biden poderia perder apoio nas eleições gerais de novembro, visando 10.000 votos.

Cerca de 20.000 votos "descomprometidos" foram dados nas primárias democratas de Michigan em 2012, a última vez que um presidente democrata concorreu à reeleição no Estado do Meio-Oeste dos EUA.

Biden venceu em Michigan por uma margem de menos de 3% em 2020, e algumas pesquisas mostram o provável candidato republicano Donald Trump à frente em um confronto direto entre ambos desta vez.

SEM MEDO DOS ELEITORES

Os combatentes do Hamas mataram 1.200 pessoas e capturaram 253 reféns em 7 de outubro, de acordo com os registros israelenses, desencadeando o ataque terrestre de Israel a Gaza. As autoridades de saúde do enclave dizem que quase 30.000 pessoas foram confirmadas como mortas desde então.

As autoridades democratas de Michigan prometeram fazer mais para conquistar os eleitores.

"Amanhã é o primeiro dia desta eleição geral", disse o vice-governador de Michigan, Garlin Gilchrist II, aos voluntários que trabalhavam em nome de Biden enquanto os resultados eram divulgados na noite de terça-feira.

"Não temos medo das pessoas que participam da democracia. Não temos medo dos eleitores. Não temos medo das pessoas que estão prontas para se manifestar de boa fé, em sã consciência, porque têm boas intenções", disse ele.

O gerente da campanha de Biden em Michigan, Mike Frosolone, disse a integrantes do partido que seus esforços se voltariam para as eleições gerais no Estado, com batidas de porta em porta, serviços telefônicos e a abertura de vários escritórios em todo Estado.

"Sabemos que quando os eleitores virem o histórico do presidente Biden e de Donald Trump lado a lado, eles escolherão o presidente Biden", disse ele. Biden apresentará sua posição sobre esse caso em seu discurso sobre o Estado da União em 7 de março, acrescentou.

Biden, de 81 anos, enfrenta baixos índices de aprovação geral e preocupação com sua idade, assim como o ex-presidente Trump, de 77 anos. Trump foi formalmente condenado neste mês por um juiz de Nova York a pagar cerca de 450 milhões de dólares por manipular fraudulentamente seu patrimônio líquido, e enfrenta quatro processos criminais não relacionados, nos quais se declarou inocente.

Cerca de 35% dos republicanos apoiaram a ex-governadora da Carolina do Sul Nikki Haley nas primárias do partido em Michigan, em um possível sinal de fraqueza para Trump também. Alguns dos eleitores dela disseram que não apoiarão Trump em uma eleição geral.

Se Trump for reeleito, espera-se que ele seja um forte defensor de Israel e de seu líder de direita, Benjamin Netanyahu.

É provável que a questão seja uma sombra na eleição presidencial dos EUA até novembro, já que o número de mortos em Gaza continua a aumentar e os EUA pressionam por bilhões de dólares a mais em ajuda a Israel, mesmo quando as autoridades norte-americanas pressionam por um cessar-fogo temporário.

Uma pesquisa Reuters/Ipsos publicada na terça-feira revelou que o "extremismo" é a principal preocupação dos eleitores dos EUA para a eleição de 2024, superando a economia ou a imigração, e que a maioria considera Biden mais bem preparado para lidar com a questão.

(Reportagem de Nandita Bose, em Dearborn, e Trevor Hunnicutt e Kanishka Singh, em Washington)