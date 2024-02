Nunca mais sem bateria: testamos e aprovamos estes carregadores portáteis

Quem já ficou sem bateria no celular sabe a falta que faz um carregador portátil. Conhecidos como powerbanks, eles funcionam como baterias capazes de fornecer carga aos smartphones por meio de conexões USB ou por indução.

Eu, que trabalho muito na rua, tenho dois desses equipamentos —um modelo de cada maneira de carregamento. Ambos cumprem o prometido, mas cada um tem suas particularidades. A seguir conto o que mais gosto neles.

Carregador com fio: rápido e eficiente

Carregador portátil Imagem: Simone Machado

Rapidez no carregamento: Uso esse powerbank a pouco mais de um ano e acho o modelo bastante útil para o dia a dia. A bateria dele é de 10.000 mAh e em cerca de meia hora é possível carregar o celular em 80%. O carregamento da bateria do powerbank também é rápido. Em pouco mais de uma hora é possível carregá-lo por completo.

Duração da bateria: A durabilidade da bateria também é bastante satisfatória. Normalmente, com uma carga completa do powerbank, eu carrego de duas a três vezes meu celular. Utilizo-o para o carregamento de um iPhone 11 e um 14.

Indicação de bateria: Por possuir indicação com pequenas luzes, é fácil saber como está a bateria do aparelho e quando ele precisa ser carregado. Isso ajuda bastante porque na correria do dia a dia a gente pode esquecer de fazer a recarga após o uso.

Compatibilidade: O carregamento pode ser feito tanto em celular iOS quanto em Android. A saída é USB e ele já vem com o cabo e um adaptador para iPhone.

Pontos de atenção

Tamanho: O principal ponto de atenção do produto é o tamanho, que, às vezes, dificulta o uso. Para quem, assim como eu, gosta de carregar o celular e usá-lo ao mesmo tempo, fica desconfortável segurar os dois equipamentos. Além disso, também não dá para colocar o carregador e o celular no bolso, por exemplo.

Carregador portátil por indução Imagem: Simone Machado

Carregador por indução: pequeno e prático

Praticidade: Por não possuir fios, o seu uso é muito fácil e prático. Basta encostar o aparelho na parte de trás do smartphone para começar o carregamento.

Vale explicar que é necessário possuir uma capinha ou um adesivo de indução no celular. Ele até funciona sem esses acessórios, mas o carregamento fica comprometido —demora muito e não carrega o suficiente. Quando usei sem o acessório, consegui carregar apenas 50% em pouco mais de uma hora.

Compatibilidade: O carregamento pode ser feito tanto em celular iOS quanto em Android. Como ele não possui fios, não é necessário ter nenhum tipo de adaptador.

Tamanho: O aparelho é pequeno, leve e tem um bom ímã de sucção, o que faz com que ele não se desprenda do smartphone durante o uso. É bem fácil de usar o celular com esse powebank preso a ele ou guardar os dois no bolso da calça, por exemplo.

Pontos de atenção

Duração da bateria: a bateria é de apenas 5.000 mAh (metade do anterior), o que faz com que ela dure menos quando comparada com outros modelos de powerbank. Com uma carga completa da bateria consigo carregar apenas uma vez o meu iPhone.

Além disso, o carregamento do smartphone também é mais lento. Em uma hora, costuma carregar 50% da bateria do smartphone.

Não tem indicador de bateria: Ele pode te deixar na mão, se você não tiver atenção. Essa falta de indicação atrapalha um pouco, já que você não sabe se o aparelho está carreado ou não.

Conclusão da experiência

Os dois produtos ajudam bastante no dia a dia e cada um atende a um tipo de necessidade específica.

No dia a dia, costumo usar o powerbank com fio, já que ele recarrega o celular mais rápido e tem a bateria com duração maior, fazendo com que eu o use mais vezes, tendo que recarregá-lo menos.

Já quando preciso ir a eventos a trabalho ou a lazer uso o carregador por indução devido à sua praticidade. Por ser menor, é mais fácil de manuseá-lo e também de guardá-lo.

