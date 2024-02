Norte-americanos se preparam para mais clima extremo conforme inverno ressurge

Por Brendan O'Brien

CHICAGO (Reuters) - Um terço dos Estados Unidos deveria enfrentar climas severos nesta quarta-feira, com fortes ventos, neve e possíveis tornados ameaçando o Sudeste, o Vale de Ohio e a Costa Leste, e uma feroz tempestade de inverno atingindo o Noroeste.

Um dia depois de muitos norte-americanos se aquecerem em um período de calor de verão, durante o que normalmente é a época mais fria do ano, aproximadamente 127 milhões de pessoas vivendo na metade leste do país estavam sob alertas de ventos, com o retorno do clima mais frio. As rajadas de vento podem chegar a 72 kms por hora, disse o Serviço Nacional de Meteorologia.

No noroeste do Pacífico, uma forte tempestade de inverno ameaçava levar chuvas às costas, neve pesada em regiões do interior e poderosos ventos até sexta-feira. As condições de nevasca em alguns locais devem dificultar, e até impossibilitar, as viagens, disse o Serviço.

“Há uma alta de chance de problemas substanciais e duradouros à vida cotidiana nas elevações mais altas das montanhas de Sierra Nevada”, disse o Serviço em sua previsão do tempo, referindo-se à cordilheira que se estende pelo leste da Califórnia.

Além disso, possíveis tornados e tempestades com granizo estão previstos no Vale do Ohio e o acúmulo de neve pode chegar a 15 cms no leste e no norte de Michigan e no norte de Nova York, disse o serviço.

A previsão do tempo nacional de quarta-feira foi uma mudança dramática das temperaturas excepcionalmente quentes que muitos norte-americanos experimentaram na região central dos Estados Unidos na segunda e na terça-feira. Vários pontos do Texas passaram por temperaturas recordes de até 37,7º Celsius nos dois dias.

(Reportagem de Brendan O’Brien em Chicago e Rich McKay em Atlanta)