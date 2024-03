Naufrágio com barco de migrantes deixa mais de 20 mortos em frente ao Senegal

Mais de 20 corpos foram resgatados, nesta quarta-feira (28), no mar no norte do Senegal, após o naufrágio de uma embarcação com migrantes que tentavam chegar à Europa, segundo testemunhas, disse à AFP o governador da região de Saint-Louis.

"Um pouco mais de 20 corpos" foram encontrados, disse, por telefone, Alioune Badara Samb.

Outras 20 pessoas foram resgatadas com vida, acrescentou.

O governador não informou quantas pessoas estavam na embarcação.

Mas testemunhos de sobreviventes obtidos por um correspondente da AFP sugerem que um número considerável de pessoas teriam embarcado e supõe-se que estejam desaparecidas.

Mamady Dianfo, originário de Casamance (sul), disse que havia 300 pessoas quando o barco saiu da costa senegalesa há uma semana.

Outro sobrevivente, Alpha Baldé, disse que havia mais de 200 ocupantes.

O Senegal enfrenta uma onda de saída de migrantes pelo mar com destino às ilhas Canárias, arquipélago espanhol e porta de entrada à Europa.

