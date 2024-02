Mundial de F1 começa no Bahrein com as atenções voltadas para a Red Bull

O Grande Prêmio do Bahrein, de quinta-feira a sábado, é o pontapé inicial para a temporada 2024 do Mundial de Fórmula 1, com todas as atenções voltadas para a Red Bull, tanto por sua superioridade na pista como pela situação do chefe da equipe, Christian Horner, inocentado da acusação de "comportamento inapropriado" nesta quarta-feira (28).

O britânico de 50 anos, marido da ex-Spice Girl Geri Halliwell, recebeu tal acusação de uma funcionária da equipe, algo que ele negou.

Após uma investigação interna "justa, rigorosa e imparcial", a empresa de bebidas energéticas Red Bull GmbH, com sede na Áustria, informou que a denúncia "foi desconsiderada".

O 'caso Horner' explodiu no início de fevereiro, o que levou a organização do Mundial de F1 e vários nomes do esporte a pedir uma pronta resolução.

"É um momento muito importante para o esporte garantir que nos mantenhamos fiéis aos nossos valores", declarou o piloto da Mercedes Lewis Hamilton, pouco antes de a Red Bull anunciar a decisão.

- Verstappen em busca do tetra -

Se o futuro de Horner estava em xeque, havia menos dúvidas no campo esportivo, já que a parceria entre Max Verstappen e Red Bull parece imbatível. O piloto holandês luta pelo quarto título consecutivo com a incógnita quanto a algum de seus adversários conseguir enfrentá-lo, ao contrário do que aconteceu no ano passado, quando venceu 19 das 22 corridas disputadas.

Nem parecia que o 'caso Horner' poderia afetá-lo: "Estou muito focado no carro e em mim mesmo. Com sorte, isso vai se resolver logo", declarou Verstappen à imprensa nesta quarta-feira, horas antes do anúncio.

Nos testes de pré-temporada, na semana passada, também no Bahrein, a Ferrari se mostrou especialmente veloz, mas será o suficiente para se colocar à altura do RB20?

"Minha primeira impressão é de que a Red Bull ainda tem uma boa vantagem", admitiu o monegasco Charles Leclerc.

No ano passado, somente a tradicional equipe italiana foi capaz de vencer uma corrida além da Red Bull, com o espanhol Carlos Sainz cruzando a linha de chegada em primeiro no GP de Singapura. Nas outras 21 etapas, foram 19 vitórias de Verstappen e duas do mexicano Sergio Pérez.

Segundo alguns especialistas e comentaristas, o W15 da Mercedes também estaria em condições de rivalizar com Red Bull e Ferrari... mas não necessariamente a partir da primeira corrida.

Depois dos GPs de Bahrein e Arábia Saudita, na semana que vem, será possível "compreender melhor o trabalho realizado até agora", comentou Toto Wolff, chefe da equipe alemã, que desenvolveu um carro "muito diferente" para este ano.

"Mas temos uma excelente base para trabalhar", acrescentou Hamilton, sete vezes campeão do mundo, que inicia sua 12ª e última temporada com a Mercedes, antes de correr pela Ferrari a partir de 2025.

- Corridas aos sábados -

No Bahrein, onde terá início uma temporada recorde com 24 corridas, Verstappen já ganhou quase tudo o que podia ganhar, exceto o ponto adicional para a volta mais rápida na pista.

Há um ano, o veterano Fernando Alonso teve um começo espetacular com a terceira posição em sua primeira corrida pela Aston Martin, dando início ao que ele mesmo chamou de "a melhor" temporada da última década.

"Vamos esperar umas duas corridas para ter uma avaliação do nível das equipes", declarou o experiente espanhol nesta quarta-feira.

Quanto à McLaren, equipe que mais evoluiu no ano passado, espera-se que continue o bom ritmo da reta final de 2023 e mostre toda a potência do MCL30 já nos primeiros treinos, que começam na quinta-feira, um dia antes do habitual.

Com isso, a programação das duas primeiras etapas do ano (Bahrein e Arábia Saudita) fica adiantada e as corridas vão acontecer no sábado, para se adaptarem ao Ramadã, o mês sagrado para o mundo muçulmano.

--- Programação do Grande Prêmio do Bahrein, primeira etapa do Mundial de Fórmula 1 (horário de Brasília):

Quinta-feira:

08h30-09h30: Treino livre 1

12h00-13h00: Treino livre 2

Sexta-feira:

09h30-10h30: Treino livre 3

13h00-14h00: Treino de classificação

Domingo:

12h00: Corrida (57 voltas ou duas horas de prova)

hdy/gk/mcd/avl/pm/cb/aam

© Agence France-Presse