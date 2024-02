'Melhor que filtro de linha': multiplicador de tomadas está menos de R$ 77

Quem aí nunca usou aqueles adaptadores, tipo "T", conhecidos também como benjamim, para ligar diversos aparelhos eletrônicos em uma única tomada, que atire a primeira pedra. Porém, essa "solução" pode ser perigosa e resultar em choques elétricos, superaquecimento - que pode queimar ou danificar os equipamentos.

Mas calma, que nem todos os multiplicadores de tomada são assim e é possível utilizá-los com segurança. Uma opção interessante é o PowerCube, da ELG. Ele tem formato de um cubo e expande a tomada para cinco saídas. Confira abaixo as características do produto:

O que este multiplicador de tomada tem de especial?

Permite expandir uma tomada em até 5 pontos de energia

Também há modelos com entrada USB e cabos de diferentes comprimentos (preços podem variar)

Certificado pela Anatel e Inmetro

Bivolt

Design moderno

Disjuntor resetável 10A

Possui sistema de proteção para criança

O que diz quem comprou?

O PowerCube tem quase 12 mil avaliações de compradores na Amazon. A nota geral é de 4,8 estrelas (sendo a máxima 5). Cerca de 84% das avaliações deram nota máxima para o produto. Abaixo algumas opiniões de quem comprou:

O cubo é muito bem-acabado e bonito. O fio é grosso, parece bem resistente . Thaiane Silveira

Além de um design interessante, onde a gente não perde nenhuma das entradas de tomada, ele é feito de material plástico que é ultrarresistente, inclusive ao fogo, e tem sistemas de segurança interessantes. Não permite que o plugue seja encaixado de maneira errada, e há algo no interior que prende o plugue para ficar firme. Os orifícios das tomadas ficam fechados quando não há nada plugado, o que evita choques, especialmente em crianças que gostam de tentar colocar algo no "buraquinho" da tomada. Qubitt

Aqui onde moro tem muita oscilação de energia, então eu ficava muito preocupada com a proteção da TV e demais eletrônicos. Comprei esse equipamento após muita pesquisa e até agora tem cumprido sua função. E claro que também tem a questão estética, é muito bonito e permite colocar diferentes modelos e tamanhos de tomada, sem que uma atrapalhe a outra.

Natalia

Para quem procura uma tomada para colocar vários eletrodomésticos com segurança (...). Além de tudo, possui um minidisjuntor trazendo mais segurança. João Vitor

O produto é ótimo, as tomadas [são] perfeitamente planejadas, e não atrapalha fontes, mas não foi feito para ficar manuseando com frequência. Ele é bem robusto para tomadas de paredes e deve ser usado como uma extensão fixa, onde você pluga as outras tomadas e deixa quieto no lugar. Carlos

Pontos de atenção

Produto bom, simples e que parece atender as necessidades. Melhor que um filtro de linha padrão, ainda que não tenha outro tipo de entrada (o que tornaria ele mais caro). O único senão é que a parte que conecta na tomada deveria ter um contrapeso, porque você preenchendo as entradas ele tende a ficar torto. Pedro Henrique

Cumpre o que promete mas acaba ficando muito pesado quando você usa todas as entradas, o meu já está todo torto, inclusive estragando a tomada na parede . Pedro Brasil

Esse modelo serve melhor se funcionar como multiplicador de tomadas noutro cubo semelhante, porém com fio. Se for colocado diretamente na parede, não vai dar muito certo em função do peso e tamanho. Material resistente. Ainda não testei ao limite do fusível rearmavel, porém essa funcionalidade é muito melhor que as 'réguas' de tomada com fusíveis tradicionais que 'queimam' quando a carga é excedida. Um pouco caro demais . Rodrigo

Como usar multiplicador de tomada com segurança?

É preciso seguir três recomendações:

Usar somente se a soma dos circuitos ligados ao multiplicador não superarem o limite da tomada. Usar um multiplicador que atenda as normas de segurança e tenha certificação do Inmetro. Não usar vários multiplicadores na mesma tomada e nem um ligado ao outro.

Vale explicar que as tomadas não são todas iguais. Há aquelas que trabalham com corrente de até 10 A e que possui 4 mm de diâmetro em cada pino e as de 20 A, com diâmetro de 4,8 mm.

Para reduzir os riscos, cada aparelho deve ser conectado na tomada referente à sua amperagem.

Quais aparelhos não devo ligar no multiplicador de tomadas?

Especialistas ouvidos pelo Guia de Compras UOL alertam que não é recomendado que se use multiplicadores para alguns equipamentos eletrônicos de potência mais alta. Como:

Micro-ondas

Ar-condicionado

Ferro de passar roupa

Quando ligamos vários multiplicadores juntos, dependendo da qualidade do material, isso gera um aquecimento que pode levar ao incêndio. Mesmo se utilizarmos um único multiplicador, devemos nos certificar de que ele passou pelos testes de segurança e é aprovado para ser comercializado.

Fabio Aparecido Cavarsan, engenheiro eletricista e gestor do curso de Ciência da Computação da UniFAJ (Centro Universitário de Jaguariúna)

Para o adaptador de tomada não apresentar risco é necessário que ele tenha um fusível que, caso a carga dos eletrônicos (ligados nele) ultrapasse a carga da tomada, ele se rompa ou desligue automaticamente, evitando acidentes. Além disso, para ser seguro é preciso ter certificação do Inmetro.

Edval Delbone, professor do curso de Engenharia Elétrica do IMT (Instituto Mauá de Tecnologia)

Quer saber mais sobre eletrônicos, produtos de casa, de beleza e achadinhos do momento? Fique de olho na nossa curadoria de ofertas: no Monitor de Ofertas UOL, no nosso Canal do WhatsApp, no X (ex-Twitter) (@ofertas_uol) e nos vídeos do TikTok (@guiadecompras_uol).