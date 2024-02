Mariana Ferrão: 'Fernando Rocha me lembrou que devemos ser como folhas'

Você já guardou algum objeto para lembrar de um momento especial? No episódio desta quarta-feira (28/02) do quadro 'Mari vs Mari', Mariana Ferrão compartilha como um conversa com o jornalista Fernando Rocha fez com que ela lembrasse de memória de infância envolvendo a folha de uma árvore.

Ferrão conta que, em uma aula de artes do ensino fundamental, sua professora contou sobre a experiência de ter ouvido o hino nacional ao vivo, em uma praça. A folha caiu na cabeça da mulher em determinado trecho e ela decidiu guardá-la, para nunca mais esquecer daquele momento.

Situação parecida aconteceu com Ferrão recentemente. "Estava numa mesa de almoço com meu amigo querido, o Fernando Rocha, e a folha caiu", conta. A queda da folha levou Fernando a lembrar de uma frase do filósofo Clóvis de Barros Filho: "Nós deveríamos ser mais como folhas".

"Folhas nascem nas suas árvores, resistem às intempéries do tempo e, quando percebem que não conseguem mais se agarrar, se soltam das árvores e caem pra uma nova jornada rumo à Terra. Viram adubo, crescem de novo, com outras histórias", diz ela.

Qual é o significado de algo que tá indo embora na sua vida, que cai, que se desprendeu? Que, de repente, foi embora em uma lufada de vento e, talvez, você ainda esteja procurando na brisa? Mariana Ferrão

Com vídeos novos às quartas e sextas, 'Mari vs Mari' é um quadro do perfil do Instagram de VivaBem (@vivabem_uol), em que a jornalista Mariana Ferrão tem debates internos e compartilha relatos pessoais e estratégias para cuidar da saúde mental.