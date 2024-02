'É mais fácil que a bucha': por que essa escova de limpeza faz sucesso

Se é verdade que, enquanto houver vida, também haverá louça suja, é bom contar com acessórios que facilitem a rotina de limpeza. Um dos produtos que fazem sucesso nessa tarefa é a escova redonda com dispenser para detergente, da marca Oxo.

Com um preço um pouco mais caro do que as tradicionais, essa escova tem um botão para acionar a distribuição do detergente, o que pode dar mais praticidade na hora de limpar a cozinha, além de ser ideal para quem não quer estragar as unhas durante a limpeza da louça.

Veja adiante o que esse produto tem de bom, o que diz quem o comprou e quais são as principais reclamações dos consumidores.

O que essa escova tem de bom?

Tem cerdas macias de nylon, que removem os resíduos difíceis mais facilmente e são seguras para panelas antiaderentes.

O cabo da escova é macio e emborrachado, para dar mais conforto na hora de segurar com a mão.

O dispenser ajuda a economizar detergente, por que distribui o líquido apenas ao apertar o botão.

Possui alça confortável e antiderrapante.

Dá para substituir as cerdas ao torcer a base da escova.

O que diz quem comprou?

Essa escova de limpeza tem mais de 16 mil avaliações de consumidores na Amazon, parceira do UOL. A nota média do produto é de 4,7 (do total de cinco). Veja algumas opiniões de quem a comprou.

Fácil de carregar e manusear. Com uma apertada, faz bastante espuma. Limpa superbem, não vaza. Recomendo.

Adriana Navarro

A minha pia não fica mais suja após essa escova chegar. Deixo sempre brilhando. Tirou a louça suja, já passo a escovinha e enxáguo. Fica ótimo. Também gostei do reservatório de sabão, pois não vazou em nenhum momento.

Cliente Amazon

Gosto de lavar a pia e tirar os resíduos mais pesados da louça com a escova. É mais fácil de higienizar que a bucha.

Rita de Cassia David Tortato

Uso para lavar itens na cozinha e deixo uma no banheiro para uma limpeza rápida na pia. Facilita muito a limpeza e ainda economiza detergente. Recomendo 100%.

Silvia

Principais reclamações

Por outro lado, algumas pessoas reclamaram que o produto durou menos do que esperavam. Veja alguns comentários:

Achei a qualidade boa no início, mas, com menos três meses de uso, já quebrou.

Andrea

Com uma semana de uso, o meu já está com as cerdas para baixo e não limpando mais com qualidade. Já tive de outras marcas que duraram anos. Esse não aguentou uma semana na casa de uma família de um casal e uma criança.

Eduardo Santamaria

Quer saber mais sobre eletrônicos, produtos de casa, de beleza e achadinhos do momento? Fique de olho na nossa curadoria de ofertas: no Monitor de Ofertas UOL, no nosso Canal do WhatsApp, no X (ex-Twitter) (@ofertas_uol) e nos vídeos do TikTok (@guiadecompras_uol).