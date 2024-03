Líder dos Emirados Árabes Unidos recebe o presidente da União das Ilhas Comores

ABU DHABI, 28 de fevereiro de 2024 (WAM) -- O presidente xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan se reuniu com Azali Assoumani, presidente da União das Comores, que está em visita de trabalho aos Emirados Árabes Unidos. Na passagem pelo país, Assoumani participou de uma cerimônia que marcou a adesão de Comores à Organização Mundial do Comércio, que ocorreu na abertura da 13ª Conferência Ministerial da OMC em Abu Dhabi.

Durante a reunião em Qasr Al Bahr, os dois líderes discutiram as áreas de cooperação entre os Emirados Árabes Unidos e as Ilhas Comores e as oportunidades de desenvolvê-las ainda mais, especialmente nos campos econômico, comercial, de investimento e de desenvolvimento, para promover as ambições de ambos os países em relação ao desenvolvimento e à prosperidade contínuos.

A reunião abordou a importância da adesão de Comores à Organização Mundial do Comércio, que promete acelerar seus esforços de desenvolvimento e promover maiores oportunidades de investimento que apoiem sua economia nacional e beneficiem seu povo. Os dois líderes também trocaram opiniões sobre várias questões regionais e internacionais de interesse mútuo.

A reunião contou com a presença do xeique Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, príncipe herdeiro de Abu Dhabi; Saqr Ghobash, presidente do Conselho Nacional Federal (FNC); xeique Nahyan bin Zayed Al Nahyan, presidente do Conselho Administrativo da Fundação Humanitária e Beneficente Zayed bin Sultan Al Nahyan; xeique Hamed bin Zayed Al Nahyan; xeique Abdullah bin Zayed Al Nahyan, ministro das Relações Exteriores; Dr. xeique Sultan bin Khalifa Al Nahyan, conselheiro do presidente dos Emirados Árabes Unidos; xeique Theyab bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, presidente do Gabinete de Desenvolvimento e Assuntos das Famílias dos Mártires na Corte Presidencial; xeique Nahyan bin Mubarak Al Nahyan, ministro da Tolerância e Coexistência; xeique Mohammed bin Hamad bin Tahnoun Al Nahyan, conselheiro para Assuntos Especiais da Corte Presidencial; xeique Shakhbout bin Nahyan Al Nahyan, ministro de Estado; entre outros.