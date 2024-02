Laptop e chaves USB com plano de segurança de Paris-2024 são roubados em estação de trem

Uma maleta contendo um laptop e duas chaves USB onde estão armazenados "dados sensíveis" e planos de segurança da polícia municipal parisiense para os Jogos Olímpicos foram roubados na noite de segunda-feira (26) em um trem na estação Gare du Nord. O anúncio foi feito na noite de terça-feira (27) por uma fonte policial.



A maleta pertencia a um engenheiro da prefeitura de Paris que a colocou no espaço para bagagens debaixo de seu assento no trem, que fazia o trajeto entre a capital francesa e Creil, ao norte de Paris. Minutos depois, o homem se deu conta de que a maleta havia desaparecido. Segundo o canal BFMTV, o indivíduo registrou um boletim de ocorrência em uma delegacia próxima à estação Gare du Nord, no 10° distrito da capital parisiense.

A polícia confirmou que o laptop e as chaves USB armazenam "material sensível". Uma das chaves contém os planos de segurança sobre o tráfego e a circulação em Paris durante os Jogos Olímpicos.

Especialistas em segurança dos transportes foram encarregados a realizar as investigações. Imagens das câmeras de segurança da Gare du Nord estão sendo analisadas.

Silêncio das autoridades

A prefeitura de Paris prevê mobilizar um efetivo de dois mil agentes municipais para a segurança da Olimpíada, que ocorre de 26 de julho a 11 de agosto. Já o Ministério francês do Interior pretende convocar cerca de 35 mil membros das forças de ordem. Até o momento, nenhuma autoridade se pronunciou sobre o roubo.

O presidente do Comitê de Organização dos Jogos Olímpicos, Tony Estanguet, também preferiu se abster de qualquer comentário, em entrevista ao canal de TV France 2 na manhã desta quarta-feira (28). "Não tive confirmação da prefeitura de Paris, então prefiro esperar que essa informação seja confirmada antes de me expressar", declarou.

A segurança é uma das questões-chave do megaevento esportivo. Na corrida contra o relógio para os preparativos, o setor de segurança privada pode entrar em campo para atender à alta demanda.

No início de janeiro, o diretor-executivo dos Jogos Olímpicos no Comitê Olímpico Internacional (COI), Christophe Dubi, afirmou à RFI que a capital francesa está "mais que pronta" para receber os Jogos Olímpicos e Paralímpicos. "Tudo está perfeitamente dentro do previsto", garantiu.