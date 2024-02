Grupo é expulso de cinema por uso de drogas durante filme sobre Bob Marley

Do UOL, em São Paulo

Um grupo de jovens foi expulso de uma sala de cinema no Grande Recife após denúncias de que estariam usando substâncias ilícitas durante a exibição do filme biográfico do músico Bob Marley.

O que aconteceu

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o grupo sendo retirado do local. O caso ocorreu em uma sessão no shopping Guararapes, na cidade de Jaboatão dos Guararapes, na segunda-feira (26).

As imagens mostram parte dos jovens sendo expulsos por policiais militares. Eles receberam tapas e chutes.

A Polícia Militar foi acionada pela administração do cinema. Em nota, a corporação informou que foi chamada porque um grupo estaria perturbando o sossego dos espectadores em uma das salas de exibição comercial de filmes.

Os jovens envolvidos foram identificados e retirados do shopping, segundo a PM. "A abordagem policial será alvo de investigação preliminar pelo comando do Batalhão", anunciou a Polícia Militar.

O shopping Guararapes esclareceu que PM foi acionada para preservar a segurança no local. "Em resposta à situação ocorrida na segunda-feira (26) em uma das salas da Cinépolis, esclarecemos que, após relatos de clientes sobre um grupo de jovens que estavam utilizando substâncias ilícitas dentro da sala a e causando tumulto, a equipe do cinema acionou a Polícia Militar visando preservar a segurança e o bem-estar do público presente", disse o estabelecimento em nota enviada ao UOL.