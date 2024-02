Josias: Boulos acerta ao trocar simbólico Celta por blindado após ameaças

O deputado federal e pré-candidato a prefeitura de São Paulo Guilherme Boulos (PSOL-SP) acerta em trocar seu celta por um blindado para proteger sua integridade física neste ano eleitoral, comentou o colunista Josias de Souza no UOL News da manhã desta quarta-feira (28).

Ele está certíssimo. Você não pode ameaçar sua integridade física para preservar um símbolo. O Celta é um símbolo que o Guilherme Boulos explorava para realçar sua simplicidade e sua origem, mas você não pode preservar um símbolo e permitir que sua integridade física esteja ameaçada.

Começa a se repetir no microcosmo paulistano o cenário envenenado que infectou as disputas políticas e eleitorais no Brasil. Bolsonaro sofreu a facada em 2018 e, no mesmo ano, em março, Lula fazia uma caravana no Paraná e os ônibus foram atacados a tiros, na bala.

Os candidatos têm que se precaver, faz bem o Guilherme Boulos em proteger sua integridade. As autoridades precisam assegurar que as eleições se deem em um ambiente democrático, não violento.

Tales: Não faz sentido Boulos manter Celta que o permita levar tiro ou facada

O colunista Tales Faria também acredita que Boulos acertou em trocar o Celta por um blindado.

Não faz sentido o Boulos manter um símbolo de campanha que o coloque na posição de levar um tiro ou uma facada, como levou Bolsonaro, em 2018. Não faz sentido manter o celtinha e ter o risco de sofrer um atentado. Fez muito bem o Boulos em mudar.

O que aconteceu

A Polícia Federal decidiu abrir inquérito para investigar ameaças de morte recebidas pelo Guilherme Boulos.

O inquérito foi aberto depois que Boulos encaminhou uma representação ao diretor-geral da PF, Andrei Passos Rodrigues.

Ele fez a opção depois de dialogar com pessoas de sua confiança na área da segurança, que veem nas ameaças um potencial risco à sua integridade física.

No documento que encaminharam à PF, os advogados de Boulos explicam que decidiram acionar a instituição, e não a Secretaria de Segurança de São Paulo (SSP-SP) porque "um dos potenciais autores dos delitos é integrante das forças de segurança pública estadual".

Além disso, dizem, o atual secretário de Segurança, Guilherme Derrite, "é um conhecido opositor do campo político do peticionário e do próprio Guilherme [Boulos]".

A defesa de Boulos afirma que ele já estava até "acostumado" a ser xingado e ofendido nas redes sociais, mas que as atuais mensagens que ele tem recebido "ganharam contornos mais preocupantes".

Eles elencam algumas das que têm "cunhos ameaçadores como 'tu vai morrer miserável', 'faça um favor para o Brasil: MORRA!', 'que vontade de dar na tua cara seu filho da puta', 'filho da puta sai na rua seu arrombado você vai sofrer muito desgraça alheia', 'ta fudido', 'vai morrer', 'se falar mais merda vou ter que te levar pro inferno', 'meu sonho é te pegar na porrada' e 'vou fazer de tudo para acabar com esse vagabundo invasor'".

