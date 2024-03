Investopia 2024 realiza 11 painéis que exploram oportunidades de investimento na nova economia

ABU DHABI, 28 de fevereiro de 2024 (WAM) -- O dia de abertura do Investopia 2024, realizado no St. Regis Sadiyaat em Abu Dhabi, testemunhou 11 painéis de discussão com 37 especialistas, que ofereceram suas percepções sobre oportunidades de investimento nos setores da nova economia, tecnologia, economia circular, economia criativa, hospitalidade, esportes e aviação. Entre os participantes que assistiram a essas sessões estavam investidores, economistas, importantes autoridades governamentais, formuladores de políticas e empreendedores de todo o mundo.

Uma das sessões do painel da manhã analisou a macroeconomia no contexto de onde a economia global está se movendo após a COVID-19, como uma COP28 bem-sucedida está colocando todos os países em uma base sólida para enfrentar as mudanças climáticas, qual será o impacto do resultado da eleição presidencial dos EUA e por que a economia global permanece resiliente a choques geopolíticos.

Sob o tema "Novas fronteiras econômicas reveladas: Navegando pelo desconhecido", o painel discutiu os fatores que impulsionam os setores da nova economia, os mercados e o papel dos governos e do setor privado na otimização do crescimento econômico. Os participantes dessa sessão foram o Dr. Mahmoud Mohieldin, diretor-executivo do Fundo Monetário Internacional; o Dr. François Bourguignon, presidente honorário da Paris School of Economics; o Dr. Nathan Sheets, economista-chefe do Citi; e John Defterios, professor de administração de empresas da NYU Abu Dhabi.

O Dr. Mohieldin destacou a necessidade de prestar atenção aos países de baixa e média renda em uma tendência econômica global em transformação e citou a África, onde o continente deixou de ser uma região de baixa renda para se tornar de renda média para muitos países. "Os países de renda média e as populações de classe média estão sendo pressionados, e as empresas de médio porte não têm o mesmo apoio que as PMEs", disse o Dr. Mohieldin.

O diretor-executivo do Fundo Monetário Internacional acrescentou que a classe média precisa de investimento, mas que a situação não está sendo discutida. Destacou a necessidade urgente de investimento em capital humano, educação e infraestrutura, além de também observar que a dívida e os problemas de desenvolvimento continuam entre as questões mais críticas enfrentadas pela economia global e são de grande preocupação para os investidores em todo o mundo.

O Dr. Bourguignon chamou a atenção para a necessidade urgente de tomar mais medidas para alcançar a neutralidade de carbono para evitar as repercussões futuras que qualquer atraso adicional na resposta às mudanças climáticas poderia causar. Ele explicou que a estrutura atual em vigor para a fabricação e produção de bens globais precisa ser substituída por uma nova.

Enquanto isso, o Dr. Sheets expressou uma visão mais otimista sobre a saúde da economia global, sugerindo que um ecossistema de tecnologia em constante avanço tem enfrentado muitos desafios que o mundo tem enfrentado nos últimos anos.

Com relação à economia dos Emirados Árabes Unidos, o Dr. Bourguignon disse que o que permite ao país enfrentar os desafios econômicos do mundo é sua flexibilidade e resiliência.

Em outro painel, John Defterios, professor da NYU Abu Dhabi, falou com três autoridades governamentais. Ryad Mezzour, ministro da Indústria e Comércio do Reino do Marrocos; Jose-Maria Figueres, ex-presidente da Costa Rica; e Valentino Valentini, vice-ministro de Empresas e Made in Italy; todos contribuíram para um debate animado sob o tema "Navegando na nova economia: Tendências econômicas globais que desafiam os governos". Os quatro discutiram os rápidos desenvolvimentos econômicos atuais, os avanços tecnológicos e digitais, a energia renovável e os problemas enfrentados pela globalização.

Em outro painel de discussão, Khaldoon Al Mubarak, diretor-administrativo e CEO da Mubadala Investment Company, apresentou uma análise abrangente dos novos setores de investimento que a empresa identificou e falou sobre a necessidade de inovar novos métodos de investimento e responder de forma inteligente aos desafios e às oportunidades de investimento decorrentes das recentes mudanças econômicas globais.

Em outra sessão, intitulada "Investindo na economia criativa", com Idris Elba, renomado ator, músico e diretor britânico, Elba observou que há várias oportunidades de investimento inexploradas na economia criativa.

O dia de abertura do Investopia 2024 também foi palco de uma mesa redonda intitulada "Escritórios familiares: Catalisando o ESG e moldando o futuro" com o Standard Chartered Bank e o UAE-UK Business Council, que reconheceu a sustentabilidade como um pilar fundamental na nova economia.