Quaest: metade dos que sabiam do ato em SP acha que Bolsonaro se fortaleceu

Do UOL, em São Paulo

Para 50% de quem sabia sobre a manifestação bolsonarista, o ato do último domingo (25) fortaleceu o ex-presidente Jair Bolsonaro. É o que aponta a pesquisa Genial/Quaest divulgada hoje.

O que aconteceu

Por outro lado, para 26% das pessoas, Bolsonaro sai mais fraco. Os números se referem ao universo de pessoas que sabiam sobre a manifestação.

Outros 14% acreditam que o cenário para o ex-presidente não muda, e ele não sai nem fortalecido e nem enfraquecido. Dos consultados, 11% não souberam ou não responderam. A soma dá mais de 100% porque a pesquisa usa arredondamentos.

Os números foram levantados a partir de entrevistas presenciais com 2.000 pessoas acima de 16 anos de idade, de todas as regiões do Brasil realizadas entre domingo e ontem. O nível de confiança da pesquisa é de 95%.

Jovens, mais ricos e evangélicos

Percepção de que Bolsonaro se fortaleceu é maior entre pessoas de 16 a 34 anos de idade: 58%. Em seguida, vem a faixa entre 35 e 59 anos, na qual 52% acreditam que o ato foi positivo para o ex-presidente. O menor índice se encontra entre as pessoas com 60 ou mais: 32%. Nesse grupo, a tendência é contrária —43% acham que o ato enfraqueceu Bolsonaro.

Ricos também acreditam mais no fortalecimento do ex-presidente; 56% das pessoas com renda acima de cinco salários mínimos (R$ 7.060) entendem que o ato foi positivo para Bolsonaro.

Entre quem ganha até dois salários mínimos (R$ 2.824), apenas 41% acreditam que o ex-chefe do Executivo ganhou força. Para 30% deles, Bolsonaro se enfraqueceu.

Evangélicos tendem a acreditar que Bolsonaro está mais forte após o ato. A pesquisa aponta que, para 60% dos evangélicos, o ex-presidente se fortaleceu. Para quem não tem religião, só 43% partilham dessa opinião, contra 35% que vem o ex-presidente mais fraco agora, o maior índice no recorte por religiões.

Quem sabia da manifestação de 25/2?

Dos ouvidos pela Quaest, 53% sabiam que houve uma manifestação bolsonarista, e 47% não sabiam. Só 1% não souberam responder ou não responderam.

A cidade onde aconteceu o ato estava mais informada. Em São Paulo, 72% dos entrevistados tinham conhecimento da manifestação.

A manifestação bolsonarista foi grande?

De acordo com 68%, sim. Dos ouvidos pela Quaest entre quem sabia da manifestação, 20% acharam o ato de proporção média e 6%, pequena.

Proporção é menor entre quem votou em Lula. Entre os eleitores do atual presidente, 46% disseram que a manifestação foi grande, 31%, média e 13%, pequena.

De acordo com um levantamento da USP, 185 mil pessoas compareceram ao ato na avenida Paulista. Para a Secretária de Segurança Pública, manifestação reuniu 600 mil.

Manifestação esteve dentro dos limites da lei?

56% acreditam que manifestação não corrompeu os limites da lei. Outros 27% acham que sim, os limites foram ultrapassados.

Quase metade acredita que ato influenciará investigações da PF — foram 48% dos entrevistados. Entre os que acreditam que deve acelerar o ritmo da investigação, estão 34%. Outros 11% entendem que vai diminuir o ritmo. O ex-presidente e aliados são alvos de uma operação que investiga a tentativa de dar um golpe de Estado para manter o ex-presidente no poder após a derrota nas eleições.