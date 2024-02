Giorgetti e Yellen têm reunião bilateral à margem do G20 em SP

SÃO PAULO, 28 FEV (ANSA) - O ministro da Economia da Itália, Giancarlo Giorgetti, teve uma reunião bilateral com a secretária do Tesouro dos Estados Unidos, à margem do G7/G20 em São Paulo, para aprofundar os temas já discutidos na reunião do G7 desta manhã, incluindo a Ucrânia. (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.