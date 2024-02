Funeral de Navalny acontecerá na próxima sexta em Moscou

MOSCOU, 28 FEV (ANSA) - O funeral do ativista Alexei Navalny, morto há quase duas semanas em uma prisão no Ártico, será celebrado na próxima sexta-feira (1º) em uma igreja em Moscou, na Rússia.

A porta-voz do opositor do presidente Vladimir Putin, Kira Yarmysh, acrescentou que Navalny será enterrado no cemitério Borisovskoye, que fica a cerca de 30 minutos a pé da Igreja do Ícone da Mãe de Deus.

Em seu comunicado, Yarmysh pediu para que o público "chegue com antecedência". No entanto, o Kremlin teme que o funeral acabe se tornando um movimento antigovernamental em massa.

"Passamos uma semana levando o corpo de Navalny e organizando o funeral. Depois escolhi o cemitério e o caixão. Não sei se será pacífico ou se a polícia irá prender aqueles que vão vir se despedir de Alexei", disse Yulia Navalnaya, viúva de Navalny, em um discurso no Parlamento Europeu.

O advogado, que tinha 47 anos, faleceu em uma penitenciária russa no Círculo Polar Ártico. O serviço penitenciário federal do país afirma que Navalny passou mal após uma caminhada, mas boa parte da comunidade internacional acusa o Kremlin pelo ocorrido. (ANSA).

