França e Alemanha discordam sobre uso de bens russos congelados

SÃO PAULO, 28 FEV (ANSA) - O ministro da Economia da França, Bruno Le Maire, afirmou nesta quarta-feira (28) que ainda "não existem as bases legais" para sequestrar os ativos russos congelados no Ocidente, que totalizam 200 bilhões de euros (R$ 1,1 trilhão).

"Precisamos trabalhar e nos mover dentro do quadro da lei internacional e do Estado de direito", disse Le Maire em encontro com a imprensa à margem do G20 das Finanças, em São Paulo, em meio às discussões sobre a possível utilização de bens russos para ajudar a Ucrânia na guerra contra Moscou.

No entanto, o ministro das Finanças da Alemanha, Christian Lindner, afirmou que essa hipótese é "realista e juridicamente segura". "Ela pode ser implementada em curto prazo", destacou o alemão após uma reunião ministerial do G7 no âmbito da cúpula do G20 em São Paulo.

Já Le Maire também destacou que "as tensões geopolíticas na Ucrânia, no Mar Vermelho e no Oriente Médio" constituem hoje "as principais preocupações" para a economia, e não mais a inflação.

