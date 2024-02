Fora de casa, Napoli goleia Sassuolo por 6 a 1 na Série A

ROMA, 28 FEV (ANSA) - O Napoli goleou o Sassuolo fora de casa por 6 a 1 nesta quarta-feira (28) em jogo atrasado da 21ª rodada do Campeonato Italiano.

A partida no Mapei Stadium, em Reggio Emilia, deveria ter acontecido no fim de semana do dia 20 de janeiro, mas foi adiada em função da participação do Napoli na Supercopa da Itália disputada na Arábia Saudita.

O time da casa até saiu na frente com o gol de Uros Racic aos 17 minutos do primeiro tempo, mas já foi para o intervalo perdendo por 3 x 1 graças aos gols de Amir Rrhamani aos 29 e Victor Osimhen aos 31 e aos 41 minutos.

No segundo tempo, a goleada napolitana foi concluída com mais um gol de Victor Osimhen aos dois minutos e dois gols de Khvicha Kvaratskhelia aos seis e aos 30.

Com o resultado, o Napoli subiu para o oitavo lugar com 40 pontos enquanto o Sassuolo segue na zona de rebaixamento em antepenúltimo lugar com 20 pontos.

No domingo (3), o Sassuolo joga fora de casa contra o Verona às 8h30 da manhã no horário de Brasília.

No mesmo dia, às 16h45 no horário de Brasília, o Napoli recebe a Juventus em Nápoles. (ANSA).

