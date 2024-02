Faustão: há riscos em fazer dois transplantes em menos de um ano?

O apresentador Faustão, 73, passou por um transplante de rim na segunda-feira (26), no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo. Há cerca de seis meses, ele precisou transplantar o coração. Há riscos em fazer duas cirurgias em menos de um ano?

Transplante no rim era fundamental

No caso do Faustão, o transplante de rim era fundamental, apesar de toda cirurgia ter os seus riscos. Com a falência do órgão, o transplante era algo necessário e, neste caso, segundo especialistas, o risco estava em não fazer a cirurgia.

Um outro caminho poderia ser a hemodiálise que, segundo especialistas consultados por VivaBem, apresenta índices maiores de mortalidade do que o pós-transplante.

Se um paciente com transplante de coração ficasse fazendo hemodiálise, a tendência seria desenvolver outros problemas de saúde. O transplante faz bem para os dois órgãos. Milena Vasconcelos, nefrologista

Com o rim funcionando depois do transplante, o coração funciona melhor, sem sobrecargas, segundo Milena Vasconcelos, nefrologista da BP - A Beneficência Portuguesa de São Paulo.

Transplante no coração pode sobrecarregar rins

O próprio transplante de coração sobrecarrega o rim, além do histórico do apresentador, com problemas renais, de acordo com o nefrologista Elias David-Neto, especialista em transplante renal no Hospital Sírio Libanês.

Isso porque, durante a cirurgia, a circulação sanguínea é "pausada" e o órgão é afetado; depois, o rim é novamente impactado pelos medicamentos imunossupressores, fundamentais depois de um transplante.

Receber um rim novo é como receber um presente. Os dois órgãos [coração e rim] trabalham em conjunto, mas também podem se 'agredir' mutuamente quando um deles não está bem. Elias David-Neto, neurologista

Aliás, a situação de Faustão era considerada como prioridade na lista, explica o nefrologista, também chefe do Transplante Renal do Hospital das Clínicas (SP). "A regra para a do rim é que o paciente que tenha passado por outro transplante —no caso dele, o coração — receba a prioridade", diz o especialista.