Emirados Árabes Unidos participa da reunião de ministros das Finanças e governadores de Bancos Centrais do Brics

SÃO PAULO, 28 de fevereiro de 2024 (WAM) -- Os Emirados Árabes Unidos, representados pelo Ministério das Finanças e pelo Banco Central dos Emirados Árabes Unidos (CBUAE, na sigla em inglês), participaram da primeira reunião de ministros das Finanças e governadores de Bancos Centrais do Brics, realizada em 27 de fevereiro em São Paulo, Brasil.

A delegação dos EAU incluiu Mohamed Hadi Al Hussaini, ministro de Estado para Assuntos Financeiros, Ebrahim Al Zaabi, governador-assistente de Política Monetária e Estabilidade Financeira do CBUAE, Ali Abdullah Sharafi, subsecretário-assistente do Setor de Relações Financeiras Internacionais do Ministério das Finanças dos EAU, e Thuraiya Hamid Alhashmi, diretora do Departamento de Relações Financeiras Internacionais e Organizações do Ministério das Finanças dos EAU.

Ao comentar sobre a participação dos Emirados Árabes Unidos, Mohamed Al Hussaini enfatizou a importância da primeira reunião de 2024 sob a presidência russa do grupo Brics. Ele destacou as aspirações dos EAU, que são um centro global de comércio e desenvolvimento econômico, de desempenhar um papel ativo no grupo. Al Hussaini observou que o Brics vem desenvolvendo seu papel desde o início do ano, após a inclusão de seis novos países, incluindo os EAU. Isso dá ao Brics um forte impulso para melhorar sua posição na realização dos objetivos do grupo e fortalecer seu papel na cooperação internacional para o desenvolvimento sustentável. "Colaboramos com as nações do Brics para estabelecer políticas de desenvolvimento sustentável, soluções de financiamento eficazes e uma infraestrutura digital avançada. Também aprimoramos a cooperação em vários setores de negócios entre economias emergentes e em desenvolvimento, estabelecemos estruturas de governança em nível global e trocamos conhecimentos especializados em financiamento de infraestrutura em parceria entre os setores público e privado. Isso contribui para a promoção da cooperação internacional e a coordenação de políticas financeiras e econômicas para apoiar a estabilidade, o desenvolvimento, a prosperidade e beneficiar as nações do mundo", disse.

Mohamed Al Hussaini acrescentou: "Esperamos uma colaboração mais frutífera entre as nações do grupo, que estão aumentando sua importância e seu papel nos assuntos internacionais ao buscar soluções coletivas para os desafios mais urgentes de nosso tempo".

O emirático reiterou a importância das discussões na reunião sobre a estrutura de prioridades financeiras do grupo, trocando opiniões sobre várias questões significativas, incluindo o desenvolvimento de sistemas monetários e financeiros, métodos potenciais de financiamento, implementação e desenvolvimento de infraestrutura e o papel do financiamento multilateral no aumento da atratividade dos projetos de investimento em infraestrutura.

Os Emirados Árabes Unidos são um parceiro estratégico do grupo Brics, tendo participado do fórum Amigos do Brics em junho de 2023 na Cidade do Cabo, África do Sul, convocado como parte da Reunião de Ministros das Relações Exteriores do bloco. Os EAU ingressaram oficialmente no grupo após uma candidatura bem-sucedida ratificada pelas cinco nações fundadoras. Em outubro de 2021, os EAU também se juntaram ao Novo Banco de Desenvolvimento do BRICS, criado em 2015 para mobilizar recursos para projetos de infraestrutura e desenvolvimento sustentável em mercados emergentes, países em desenvolvimento e nações do Brics.

Mohammed Hadi Al Hussaini representa os EAU no Conselho de Governadores do Novo Banco de Desenvolvimento como governador, e Younis Haji Al Khoori, subsecretário do Ministério das Finanças dos EAU, como governador suplente. Thuraiya Hamid Alhashmi é membro do Conselho de Administração do banco.