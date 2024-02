Crescimento dos EUA no 4º trimestre de 2023 teve ligeiro declínio

O crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) dos Estados Unidos no quarto trimestre de 2023 foi ligeiramente menor do que o esperado, sendo revisado para uma taxa anual de 3,2%, em comparação aos 3,3% estimados inicialmente, de acordo com a segunda previsão do Departamento de Comércio, publicada nesta quarta-feira (28).

"A atualização (dos dados) refletiu principalmente uma revisão em baixa do investimento em inventários privados", informou o Departamento, acrescentando que isto foi parcialmente compensado pela revisão em alta dos gastos do governo e dos consumidores.

O crescimento da maior economia do mundo em 2023 se manteve em 2,5%, notavelmente acima do registrado no ano anterior.

A economista Rubeela Farooqi, da consultora High Frequency Economics, considerou que "mais do que os dados do quarto trimestre, a tendência de crescimento e inflação no futuro serão importantes".

"Acreditamos que o crescimento será moderado, mas permanecerá positivo nos próximos trimestres", disse ela em nota.

