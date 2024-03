Conselheiro de Zelensky agradece Vaticano por apoio

ROMA, 28 FEV (ANSA) - O conselheiro do governo ucraniano, Mykhailo Podolyak, que trabalha diretamente com o presidente Volodymyr Zelensky, agradeceu a Santa Sé nesta quarta-feira (28) pelo apoio nas questões relativas ao conflito com a Rússia.

"Um trabalho produtivo, um grande agradecimento aos representantes da Santa Sé. A Rússia é absolutamente indiferente ao destino das pessoas e das crianças, então é certamente muito positivo que o Vaticano tenha se unido a nós", disse, em entrevista ao Avvenire.

Ele havia sido questionado sobre o trabalho humanitário do cardeal Matteo Zuppi, enviado especial do papa Francisco pela paz.

Uma das principais frentes de trabalho dos religiosos é pelo retorno de crianças levadas para a Rússia.

No passado, Podolyak criticou declarações e posições do Vaticano e do Papa. (ANSA).

