Confiança de serviços no Brasil cai em fevereiro com piora das expectativas, diz FGV

Por Camila Moreira

SÃO PAULO (Reuters) - A confiança do setor de serviços do Brasil teve queda em fevereiro em meio à piora das expectativas futuras, mostraram os dados divulgados nesta quarta-feira pela Fundação Getulio Vargas (FGV).

No mês, o Índice de Confiança de Serviços (ICS) caiu 1,5 ponto, para 94,2 pontos, após ter subido em janeiro.

A FGV informou que a queda do ICS em fevereiro foi influenciada exclusivamente pela piora das perspectivas dos empresários do setor para os próximos meses. O Índice de Expectativas (IE-S), que reflete as perspectivas para os próximos meses, caiu 2,9 pontos, 92,1 pontos.

"É cedo para esperar um ciclo de quedas no setor que enfrenta um ambiente macroeconômico de manutenção da queda na taxa de juros e bons resultados no mercado de trabalho. Ainda assim, não está evidente que a melhora nos fatores econômicos já tenha impactado a confiança dos empresários”, avaliou em nota Stéfano Pacini, economista do FGV IBRE.

Já Índice de Situação Atual (ISA-S), indicador da percepção sobre o momento presente do setor de serviços, ficou estável em 96,4 pontos.

"O resultado ratifica a percepção de perda de fôlego do setor sobre a situação atual observada desde o segundo semestre de 2023. Apesar disso, nota-se certa resiliência na demanda, disse Pacini.

Após cinco cortes consecutivos de meio ponto percentual pelo Banco Central, a taxa Selic está atualmente em 11,25%, nível ainda elevado e restritivo à economia. O BC tem indicado manutenção do ritmo de afrouxamento monetário para as próximas reuniões, mas ponderando que os juros devem continuar em patamar contracionista.