Liverpool, Chelsea e United avançam às quartas da Copa da Inglaterra

Os 'meninos' do Liverpool lideraram a vitória sobre o Southampton (3-0) que garantiu a vaga nas quartas de final da Copa da Inglaterra, para onde também avançaram Chelsea e Manchester United, que conseguiram triunfos apertados contra Leeds (3-2) e Nottingham Forest (1-0).

Depois de conquistar a Copa da Liga no domingo, ao vencer o Chelsea na prorrogação por 1 a 0, o técnico do Liverpool, Jurgen Klopp, recebeu elogios por apostar em jovens jogadores na reta final do confronto.

Ele dobrou a aposta contra o Southampton, quarto colocado da Championship (segunda divisão), e deu certo: sua equipe venceu com gols marcados por garotos de 18 anos.

"A situação é terrivelmente difícil. Temos muitos jogos e poucos jogadores. Eles (os jovens) têm que aprender e melhorar, mas hoje fizeram um grande jogo", analisou Klopp.

Em seu primeiro jogo pela equipe principal, Lewis Koumas abriu o placar aos 44 minutos com um chute desviado, após um passe de Bobby Clark, de 19 anos, um a mais que o autor do gol.

No segundo tempo, os 'Reds' ampliaram a vantagem com dois de Jayden Danns (73' e 88'), também de 18 anos, que disputava sua terceira partida pelo time principal.

O centroavante havia estreado na última quarta-feira, no final do jogo da Premier League contra o Luton (4-1), antes de se destacar entrando em campo na final da Copa da Liga, aproveitando as ausências de Darwin Núñez e Mohamed Salah, lesionados.

"Realizei um sonho, sou torcedor do clube desde que nasci. É como se fosse algo surreal, parece que estou num filme", comemorou Jayden Danns à televisão ITV.

O líder da Premier League disputará uma vaga nas semifinais contra um rival histórico, o Manchester United, que venceu por 1 a 0 em Nottingham Forest com um gol do volante brasileiro Casemiro aos 89 minutos, de cabeça, após uma cobrança de falta de Bruno Fernandes.

- Chelsea sofre, mas avança -

Mais cedo, o Chelsea suou muito, mas conseguiu se classificar para as quartas de final com uma vitória por 3 a 2 sobre o Leeds United, atual segundo colocado da Championship (segunda divisão), que segurou o empate em Stamford Bridge até o fim do jogo.

Diante de sua torcida, os 'Blues' ficaram atrás no placar logo aos 8 minutos, quando o centroavante de 20 anos Mateo Joseph, que ainda não havia marcado como profissional, abriu o placar.

O Chelsea virou ainda na primeira etapa por meio de Nicolas Jackson (15') e Mykhailo Moudrik (37').

No segundo tempo, Mateo Joseph voltou a brilhar balançando a rede (59') para deixar tudo igual.

O meio-campista Conor Gallagher, que entrou aos 60 minutos, marcou o gol da vitória dos donos da casa já nos últimos instantes (90'), evitando a prorrogação, três dias depois da derrota do Chelsea na final da Copa da Liga diante do Liverpool.

Para o time comandado pelo técnico argentino Mauricio Pochettino, atualmente 11º colocado da Premier League, a vitória foi crucial porque a Copa da Inglaterra representa a última esperança de chegar às competições europeias na próxima temporada. O campeão do torneio disputará a Liga Europa.

Na próxima fase, em meados de março, o Chelsea enfrentará outro time da Championship, o atual líder Leicester, novamente em Stamford Bridge.

--- Resultados da quinta rodada (oitavas de final) da Copa da Inglaterra e do programação das quartas de final:

- Segunda-feira:

(+) Coventry (2ª divisão) - Maidstone (6ª) 5 - 0

- Terça-feira:

Bournemouth (1ª) - (+) Leicester (2ª) 0 - 1 (após prorrogação)

Blackburn (2ª) - (+) Newcastle (1ª) 1 - 1 (3-4 nos pênaltis)

Luton Town - (+) Manchester City 2 - 6

- Quarta-feira:

(+) Chelsea (1ª) - Leeds (2ª) 3 - 2

Nottingham Forest (1ª) - (+) Manchester United 0 - 1

(+) Wolverhampton (1ª) - Brighton (1ª) 1 - 0

(+) Liverpool - Southampton (2ª) 3 - 0

(+) classificados para as quartas de final.

-- Programação das quartas de final:

Wolverhampton - Coventry

Manchester United - Liverpool

Chelsea - Leicester

Manchester City - Newcastle

- Os jogos serão disputados entre 16 e 17 de março.

