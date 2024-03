Casal é denunciado pelo MP-RJ por 'vaquinha' falsa para crianças doentes

Do UOL, em São Paulo

O MP-RJ (Ministério Público do Rio de Janeiro) denunciou à Justiça um casal acusado de criar "vaquinhas" falsas utilizando fotos de crianças doentes. A denúncia foi divulgada pelo órgão nesta quarta-feira (28).

O que aconteceu

Tainara Ribeiro Subtil e Luiz Antonio dos Santos Barbosa responderão pelos crimes de falsificação e uso de documento falso.

A denúncia destaca um caso em que o casal montou uma campanha de arrecadação com fotos de uma criança com câncer e um documento médico falso. A criança exibida na campanha existe, mas não tem nenhum vínculo com os dois, que recolheram todo o dinheiro arrecadado.

O MP-RJ ainda diz que os dois são "criminosos habituais". Eles já teriam atuado com o mesmo modus operandi, criando campanha fraudulenta de arrecadação de fundos para um falso tratamento de outras crianças.

A investigação policial apurou que o casal se apropriou de posts antigos feitas por uma família, que pediu ajuda para o tratamento de uma criança realmente doente.

O UOL tenta localizar a defesa do casal. Caso haja resposta, o texto será atualizado.

Prejuízo de R$ 35 mil

O casal de golpistas foi alvo de reportagem do Fantástico, da TV Globo, no último domingo (25). A ação dos golpistas teria arrecadado R$ 35 mil em um mês.

A família de Madelaine Morigi e Renato foi uma das vítimas, segundo a matéria. Após conseguirem arrecadar R$ 13 mil em uma vaquinha para o tratamento de um tumor, os dois pediram nova ajuda quando descobriram um segundo tumor.

Porém, ela foi surpreendida por ataques nas redes sociais. "Eu falei para essa pessoa que me xingou que a menina da foto era minha filha. Ela me mostrou print e link. Quando vi, em um mês, os golpistas tinham conseguido R$ 35 mil na vaquinha falsa da minha filha", contou Madelaine.

O golpe aplicado em Madelaine e Renato teria sido aplicado utilizando a conta bancária da própria mãe de um dos golpistas. O telefonema partiu de Stephani Santos Barbosa, que percebeu atividades suspeitas envolvendo o irmão, Luiz Antônio dos Santos, e a cunhada dela, Tainara Ribeiro.

A investigação aponta que Luiz Antônio utilizava a conta bancária da mãe dele, Hosana Rodrigues dos Santos, para receber o dinheiro dos golpes.

O Fantástico ainda identificou o golpe em pelo menos cinco Estados. Foram registrados boletins de ocorrência relacionados a perfis falsos atribuídos a Tainara.

A defesa dos acusados informou ao programa que ambos já prestaram depoimento às autoridades policiais e optou por não comentar sobre o indiciamento do casal. O advogado também recusou-se a abordar os demais casos reportados em diferentes Estados.