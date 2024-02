BYD intensifica guerra de preços de veículos elétricos na China com descontos maiores em novas versões

PEQUIM (Reuters) - A gigante chinesa de veículos elétricos BYD revelou na quarta-feira novas versões com preços mais baixos de seus sedãs Han e SUVs Tang, aprofundando uma prolongada e brutal guerra de preços no maior mercado automotivo do mundo com descontos ainda maiores do que os de 2023.

Os recém-lançados sedãs Han, disponíveis como híbridos plug-in e veículos elétricos puros, e o SUV híbrido Tang, terão um preço inicial que é de 10,35% a 14,3% menor do que as versões anteriores, segundo cálculos da Reuters.

Os produtos vieram na esteira da introdução pela BYD de uma nova versão de seu hatchback Dolphin e do mais novo sedã híbrido plug-in Qin Plus DM-i na semana passada, ambos também com preços iniciais mais baixos.

Os preços indicam que a BYD está dando descontos maiores na maioria desses modelos do que no ano passado. A montadora reduziu o preço inicial do Qin Plus versões elétrica e híbrida em 15% e 20%, respectivamente, em comparação com cortes de preços de 8% e 11%, respectivamente, para os dois modelos em 2023, segundo cálculos da Reuters.

O preço inicial do híbrido Tang permaneceu inalterado no ano passado em relação a 2022, quando a BYD lançou a Champion Edition desse modelo, mas a nova versão do híbrido Tang este ano é 14% mais barata.

Por outro lado, a BYD lançou novas marcas, como Yangwang e Fangchengbao, para subir no mercado. Ela revelou um carro esportivo U9 sob a marca Yangwang no domingo, com um preço inicial de 1,68 milhão de iuanes (233.353 dólares).

As vendas de veículos de energia nova da China caíram 38,8% em janeiro em relação ao mês anterior, a primeira queda desde agosto de 2023, já que a demanda vacilou apesar de um novo impulso de descontos liderado pela Tesla.

(Reportagem de Qiaoyi Li, Zhang Yan e Brenda Goh)