Autoridade Nacional de Gestão de Emergências, Crises e Desastres afirma estar totalmente pronta para lidar com o sistema meteorológico de baixa pressão

ABU DHABI, 28 de fevereiro de 2024 (WAM) -- A Autoridade Nacional de Gestão de Emergências, Crises e Desastres (NCEMA, na sigla em inglês), em coordenação com as autoridades relevantes, confirmou total prontidão e preparo para lidar com o sistema climático de baixa pressão que os Emirados Árabes Unidos estão enfrentando.

O anúncio veio em meio a uma série de reuniões com a participação de representantes do Ministério do Interior, do Centro Nacional de Meteorologia e de outros órgãos governamentais relevantes, segundo a NCEMA.

A autoridades pediu a motoristas que tenham cautela, cumpram os requisitos de segurança e que sigam as instruções para proteger seus veículos, especialmente em áreas que podem registrar chuva forte e granizo, mantendo-se longe de cursos d'água e inundações e evitando áreas acidentadas, como montanhas.