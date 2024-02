Água micelar x óleo demaquilante: veja qual é o melhor para tirar maquiagem

Água micelar ou óleo demaquilante: qual é o melhor produto para tirar a maquiagem? A primeira é leve, além de refrescar e purificar a pele. Por outro lado, o óleo é ótimo para make de longa duração ou à prova d'água e ainda exige menos esfrega-esfrega porque derrete a maquiagem - o que faz dele um curinga para pele madura, sensível ou seca.

Bom, testamos os dois tipos para verificar o quanto cada um deles é imbatível. Aí, é só decidir qual vai virar seu queridinho na hora de tirar a maquiagem.

As marcas escolhidas foram Bioderma e Bioré, que fazem sucesso nos sites de venda e em vídeos virais sobre dicas de maquiagem.

Ela limpa a pele sensível sem agredir: a tecnologia micelar agarra sujeira, partículas de poluição e maquiagem (inclusive a dos olhos).

a pele sensível sem agredir: a tecnologia micelar agarra sujeira, partículas de poluição e maquiagem (inclusive a dos olhos). É só molhar um disco de algodão com o produto e passar no rosto todo - incluindo olhos e boca para tirar toda a maquiagem.

Ela é econômica. Com dois discos de algodão, você limpa o rosto.

Não arde os olhos.

Teoricamente, não precisa de enxágue. Por isso, se preciso tirar a make no meio do dia, é a minha opção.

É multifuncional: pode ser usada como tônico, para reequilibrar o ph da pele pós-lavagem com sabonete.

Não tem perfume.

A embalagem é prática. O bico deixa uma quantidade controlada de produto sair, evitando desperdício.

Ponto de atenção

Apesar de a marca dizer que pode ser sem enxágue, eu gosto de lavar o rosto em seguida. Assim, minimizo o risco de acne. Além disso, se não estou a fim do esfrega-esfrega do algodão, não dá para aplicar direto na mão.

Óleo demaquilante viral no Tik Tok e amado por muitas influencers.

Ele é leve e derrete a maquiagem rapidinho, inclusive a da boca e dos olhos.

Além disso, não precisa de algodão para ser aplicado. Você pode colocar um pump do produto nas mãos, massagear o rosto e depois enxaguar.

Como não tem esfrega-esfrega do disco de algodão no rosto, agride menos a pele sensível ou madura. É quase um carinho, uma massagem.

Ah! Pode ser usado no chuveiro, seguido de sabonete facial e enxágue. Super prático.

E, finalmente, tem refil, o que ajuda você a economizar e também é mais gentil com o Planeta.

Ponto de atenção

Como pede enxágue, é minha escolha para tirar a maquiagem à noite, na hora de limpar o rosto e ir para a cama ou mesmo no banho. No caso, já aposto na dupla limpeza e parto para o passo do sabonete facial.

Também acho uma ótima pedida nos meses mais secos do ano, no outono-inverno, já que deixa a pele hidratada e macia. Mas pode não ser uma boa se você tem a pele muito oleosa ou acneica. Também tem cheiro, mas é bem suave.

Para quem é?

A água micelar funciona melhor para quer praticidade, sem ficar lavando o rosto depois. O óleo precisa ser enxaguado e demanda um pouco mais de tempo, atendendo as mais pacientes na hora de fazer o ritual de beleza.

