Ações da China e de Hong Kong caem com realização de lucros e preocupação com setor imobiliário

XANGAI (Reuters) - As ações da China e de Hong Kong caíram nesta quarta-feira, com os investidores realizando lucros após ganhos recentes impulsionados por medidas de apoio, enquanto os problemas do setor imobiliário persistiam após o registro de uma petição de liquidação contra o Country Garden.

O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, fechou com queda de 1,27%, o maior declínio diário deste mês, enquanto o índice de Xangai caiu 1,91%. O índice Hang Seng, de Hong Kong, teve baixa de 1,51%.

As ações asiáticas em geral também recuaram em negociações cautelosas antes da leitura de inflação dos Estados Unidos nesta semana, que pode influenciar o momento do ciclo de afrouxamento monetário do Federal Reserve.

A Country Garden disse que uma petição de liquidação foi apresentada contra ela por falta de pagamento de um empréstimo de 205 milhões de dólares, afetando suas perspectivas de renovação da dívida e minando os esforços de Pequim para restaurar a confiança no setor imobiliário.

As ações da incorporadora caíram 12,5%, arrastando o setor imobiliário listado em Hong Kong para uma queda de 3,7%.

O Hang Seng Property Index também caiu 0,6%, mesmo depois que o Secretário de Finanças de Hong Kong, Paul Chan, disse que a cidade cancelará todas as medidas de restrição à compra de propriedades residenciais, em meio a outras medidas.

