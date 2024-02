XP tem lucro líquido contábil de R$1,04 bi no 4º tri, alta de 33% ano a ano

Por Paula Arend Laier

SÃO PAULO (Reuters) - A XP Inc reportou nesta terça-feira lucro líquido contábil de 1,04 bilhão de reais para o quarto trimestre do ano passado, uma alta de 33% sobre o último trimestre de 2022, em resultado marcado por expansão de receitas, incluindo alta de 24% na vertical de varejo.

O resultado, contudo, teve impacto de efeito não caixa de despesas relacionadas ao encerramento das operações da plataforma de criptoativos Xtage, de 44 milhões de reais. Excluindo esse efeito e outros, o lucro teria sido de 1,07 bilhão de reais.

No período de outubro a dezembro de 2023, a receita bruta somou cerca de 4,3 bilhões de reais, aumento de 29% em comparação com o mesmo período do exercício anterior. Desse total, 3,15 bilhões de reais foram originados pela vertical de varejo, uma alta de 24% ano a ano.

O "take rate" anualizado de varejo foi de 1,27% nos últimos três meses do ano passado, de 1,22% um ano antes.

As receitas provenientes de renda fixa aumentaram 76% em relação ao ano anterior, para 690 milhões de reais, enquanto o resultado com produtos de renda variável somou 1,18 bilhão de reais no trimestre, avanço de 19% na mesma base de comparação.

Na receita do varejo de novas verticais, seguros e cartões foram destaques no quarto trimestre, com crescimento de 46% e 30%, respectivamente, na base anual.

A receita institucional totalizou 413 milhões de reais, um crescimento de 16% contra o mesmo período do ano anterior.

As despesas administrativas gerais somaram 1,55 bilhão de reais no último trimestre do ano passado, aumento de 13% ano a ano, afetadas pelo efeito relacionado à Xtage.

O retorno sobre o patrimônio líquido anualizado no quarto trimestre de 2023 ficou em 21,1%, de 18,1% no mesmo período em 2022.

Em 2023, o lucro líquido da XP somou 3,9 bilhões de reais, alta de 9% ano a ano, dentro do "guidance" do grupo entre 3,8 bilhões e 4,4 bilhões de reais. As despesas administrativas gerais somaram 5,4 bilhões de reais, queda de 4%, também em linha com a previsão de 5 bilhões a 5,5 bilhões de reais.

No final do ano passado, a XP tinha 6.669 colaboradores, de 6.928 um ano antes.

"Ao olharmos para o futuro, continuamos otimistas quanto à nossa trajetória de crescimento e às oportunidades que temos pela frente", afirmou o presidente-executivo da XP, Thiago Maffra, no material de divulgação do balanço.

"Embora reconheçamos que poderá haver um atraso para que investidores de varejo alterem o seu comportamento em um ambiente de mercado mais favorável, estamos confiantes de que este ciclo positivo acabará por surgir", acrescentou, prometendo manter disciplina de custos.

Na visão do executivo, o início do ciclo de flexibilização monetária por parte do Banco Central e a melhoria das condições de mercado são sinais positivos para o "core business" de investimentos da XP.

A plataforma já havia reportado dados operacionais no final de janeiro, mostrando que encerrara 2023 com 1,1 trilhão de reais em ativos de clientes, alta de 19% frente ao ano anterior. A base de clientes ativos nos últimos três meses do ano passado alcançou 4,5 milhões, com aumento de 17% ano a ano.

A XP também anunciou a aprovação de um programa de recompra de até 2,5 milhões de ações ordinárias classe A para 2024.