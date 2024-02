Victoria e Tomas prestam homenagem ao classicismo de Rodin em Paris

Fascinados pela escultura "O Beijo" de Auguste Rodin, o casal de estilistas Victoria e Tomas apresentaram nesta terça-feira (27) uma coleção com cortes clássicos na Semana de Moda Feminina em Paris, uma homenagem ao "savoir faire" dos artesãos.

As pregas das roupas, que podem causar dificuldades aos escultores, estão em vestidos soltos e confortáveis, com amarrações na cintura e no pescoço.

"Queríamos mostrar todos essas pregas encontramos nas esculturas, nas calças, casacos de lã, os suéteres" explicou à AFP Victoria Feldman no final do desfile.

Os lenços são integrados aos vestidos. Os ternos, com ombreiras soltas, exibem um recorte nas mangas que confere um aspecto rígido ao paletó.

O detalhe do nó "faz parte do que se conhece como 'french tuck', uma forma de colocar a blusa por dentro da calça" de forma casual, deixando parte da peça para fora, explicou Victoria Feldman.

Esse estilo levou ao nó, e o nó subiu e desceu nas roupas dependendo das ideias de ambos, disse Victoria com um sorriso.

O casal, incomum no mundo da moda, fundou sua marca em 2012, após se conhecer em uma escola de design em Paris.

"'O Beijo' é realmente um equilíbrio entre algo muito pesado e frio como o mármore e algo quente e rápido como o movimento", descreveu a estilista.

O classicismo não impede o uso de estampas ousadas como a de serpente em uma jaqueta de corte esportivo.

