UE quer impor exame médico para renovar carteira de motorista e causa indignação na França

Fazer um exame médico para renovar a carteira de motorista é algo comum para os brasileiros. Já em alguns países europeus, a habilitação é concedida sem prazo de validade. Um projeto para mudar esta regra, debatido nesta terça-feira (27) pelo Parlamento europeu, está causando indignação na Europa, principalmente na França.

Todos os anos, mais de 20.000 pessoas morrem nas estradas da União Europeia e mais de 160.000 ficam gravemente feridas. Para reduzir o número de acidentes, uma reforma das regras europeias está sendo analisada nesta terça-feira pelos eurodeputados que votarão na quarta-feira (28), em sessão plenária, em Estrasburgo.

Os parlamentares europeus estão divididos até dentro de seus grupos políticos, o que torna incerto o resultado da votação.

O texto, que ainda terá de ser negociado com os Estados-membros, prevê que as carteiras de motorista dentro do bloco tenham validade de 15 anos para motos, automóveis e tratores, e de 5 anos para caminhões e ônibus.

Para obter e renovar o documento, será obrigatório um exame de saúde, semelhante ao que é feito no Brasil, com testes de visão, audição e reflexos dos condutores, não apenas dos mais velhos, mas "de todos, a partir do momento em que obtêm a carteira", explicou a eurodeputada Karima Delli (Europa Ecologia), relatora do texto, nesta terça-feira. Ela insistiu que a "lei não tem o objetivo de incomodar as pessoas".

A reforma faz parte da estratégia europeia de segurança rodoviária, que visa reduzir o número de mortes e feridos nas estradas em 50% até 2030 e aproximar-se de zero até 2050.

Pauline Déroulède, tenista em cadeira de rodas que representará a França nos Jogos Paralímpicos, apoia ativamente a medida.

Atropelada pelo carro de um motorista de 90 anos que "confundiu o acelerador com o freio", ela perdeu a perna esquerda em 2018. "Minha vida foi destruída", testemunhou para jornalistas. Quanto ao motorista, "ele sabia que já não tinha capacidade para conduzir, mas estava adiando o prazo. Me disse que se houvesse uma lei, ele teria respeitado", contou, lamentando que na França, espera-se a "responsabilidade individual" de cada motorista.

Carteira de motorista "é um diploma"

Mas a proposta gera protestos. A associação francesa "40 milhões de motoristas" denuncia uma medida "abertamente hostil a condutores".

"Renovamos nossos diplomas a cada 15 anos? Não! A carteira de motorista é um diploma, um direito adquirido que só pode e deve ser questionado em caso de descumprimento reiterado das regras impostas pela legislação de trânsito", estima Pierre Chasseray, representante da associação.

"Os motoristas estão mais uma vez na mira da Comissão Europeia e dos ambientalistas", protestou durante o debate Jean-Paul Garraud, presidente da delegação francesa do grupo de extrema direita Identidade e Democracia, que denunciou medidas "infundadas, discriminatórias, repressivas e muito caras".

O grupo ID apresentou uma emenda rejeitando totalmente o texto. "Todos os condutores aptos a dirigir deveriam poder fazê-lo. No entanto, ter carteira de motorista não é apenas uma questão de direitos. É também uma questão de responsabilidades", argumentou Dubravka Suica, vice-presidente da Comissão Europeia.

"Entre 5 e 15% dos acidentes nas estradas podem ser atribuídos à aptidão médica do condutor", sublinhou.

Karima Delli lembra que os exames médicos já são obrigatórios em 14 estados da UE, ou seja, "na maioria dos países membros". "É uma medida de bom senso", declarou no Parlamento.

A favor da medida, Dominique Riquet (do grupo liberal Renew) acredita que "o cinto de segurança foi tema dos mesmos debates que o exame médico há 40 anos".

Período experimental para novatos

O projeto de revisão da lei prevê também um período experimental de dois anos para novos motoristas. Eles estarão sujeitos a limites rígidos para dirigir alcoolizado, de até 0,2 g/l (contra 0,5 g de álcool por litro de sangue para um motorista mais experiente) e enfrentarão penalidades mais severas por direção perigosa.

O projeto prevê ainda a introdução de uma carteira de motorista digital, que começa a ser disponibilizada na França, disponível nos celulares e equivalente ao documento físico.

Os eurodeputados votarão o texto em primeira leitura na quarta-feira, que poderá ser revisado durante as negociações com os Estados-Membros, antes que o Parlamento decida sobre a sua versão final, após as eleições europeias de junho.