Tesouro dos EUA diz que espera ano produtivo com Brasil após reunião com Haddad

Tesouro dos Estados Unidos publicou nota em que diz esperar um ano produtivo na cooperação com o Brasil dentro do G20, após reunião bilateral da secretária Janet Yellen com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad.

A conversa, que aconteceu de forma virtual, já que Haddad testou positivo para covid-19, na véspera das reuniões ministeriais do G20 em São Paulo, tratou das relações bilaterais e explorou as oportunidades de cooperação nos objetivos comuns de crescimento sustentável e inclusivo. O combate às mudanças climáticas também esteve na pauta.

Antes da reunião virtual com Haddad, Yellen participou, pela manhã, de evento promovido pela Amcham Brasil na Sala São Paulo, onde concedeu entrevista coletiva à imprensa e se encontrou com a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva. Na ocasião, Yellen disse que está discutindo com o Brasil como explorar novas parcerias na agenda verde.