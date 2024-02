Adeus, poeira: veja aspiradores para facilitar limpeza de tapetes e carpete

Os tapetes e carpetes deixam a casa mais confortável, mas também podem acumular sujeira e poeira. Por isso, um aspirador adequado pode deixar a rotina de limpeza mais prática e fácil.

Antes de comprar, você pode observar fatores como a potência e os acessórios específicos para limpeza de carpetes e tapetes. O uso pode ficar mais prático com um reservatório lavável e de boa capacidade. Já os aspiradores com filtro HEPA conseguem reter partículas causadoras de alergias.

O Guia de Compras UOL selecionou aspiradores de diferentes preços e marcas, que contam com boas avaliações de consumidores para a limpeza de tapetes e carpetes. Confira a lista a seguir.

Filtro HEPA.

Potência elétrica de 2000W.

Vácuo/sucção de 133 mbar.

Recipiente com capacidade de três litros.

Limpeza de pisos frios, carpetes e tapete.

Filtro HEPA.

Potência de 2000W.

Capacidade de aspirar: 134 mbar

Recipiente lavável e com capacidade para aspirar até 1,6 litros de sujeira.

Tem bico múltiplo com escova elétrica rotativa, bico canto, bico escova, mangueira extensível e alça extensora.

Motor de 1400W de potência.

Capacidade de aspirar: 160 mbar.

Recipiente em inox para maior resistência.

Aspira qualquer tipo de sujeira, seca, úmida ou líquida.

Filtro lavável.

Acompanha três extensões retas, mangueira de 1,5 metro, cabo elétrico de 2,5 metros, bico múltiplo, bico canto e escova.

Potência de 1200W.

Filtro HEPA lavável.

Escova rotativa para limpar tapetes e carpetes.

Cabo elétrico de cinco metros.

Funciona como aspirador vertical ou portátil.

Com filtro removível e lavável.

O sistema Turbo Cycle mantém os filtros limpos, para maior capacidade de aspiração.

Potência de 1100 W.

Também pode ser usado como aspirador vertical ou de mão.

Filtro HEPA.

É leve e ergonômico, com cabo elétrico de cinco metros.

Pode limpar pisos frios, carpetes e tapetes, sofás e poltronas, colchões, etc.

Potência de 1400W.

Capacidade de 11 litros.

Alcance total de 6,2 metros.

Com tubo prolongador, mangueira, além de bocais para pisos, cantos e estofados.

