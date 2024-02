Você comprou o primeiro carro da sua vida. Ele é usado e seu novo proprietário não tem ideia do que precisa ser feito para cuidar de seu novo bem. Pensando nisso, preparei um conteúdo sobre como cuidar corretamente deste veículo para que ele seja a solução, e não um problema na sua vida.

Os defensores do carro zero km sempre usam o argumento de que o usado já vem com um vários problemas, que te darão trabalho pelo resto de sua vida. Mas não precisa ser assim. Tudo depende do que você fará quando finalmente estiver com seu automóvel.

Já falamos por aqui sobre como escolher e avaliar um carro para comprar, assim como se proteger para não levar para casa um veículo que te dará dor de cabeça.

O próximo passo é levar esse carro para a oficina para que seja consertado tudo o que for necessário. Esse levantamento precisa ser extremamente detalhado e não precisa ser assustador. A partir daí, é necessário fazer um plano de manutenção junto com seu mecânico.

No vídeo acima falo sobre o que você precisa ficar de olho ao pegar seu primeiro carro usado e como se precaver de futuros problemas.

