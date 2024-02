Sakamoto: Pedido de Bolsonaro por anistia vira piada no Planalto

Jair Bolsonaro virou motivo de chacota dentro do Palácio do Planalto pelo pedido de anistia aos envolvidos nos atos golpistas de 8/1, revelou o colunista Leonardo Sakamoto no UOL News desta terça (27).

Dentro do Planalto, fala-se muito da questão da anistia. Virou até uma certa piada interna. Ficou muito claro que a anistia era para ele [Bolsonaro], e não para quem está preso na Papuda ou na Colmeia.

Bolsonaro e o bolsonarismo continuam com uma mega força. Isso o governo do PT não nega. Mas não só eles como muitos no Ministério da Justiça acham que isso não vai influenciar as investigações da Polícia Federal e muito menos o julgamento do pessoal no STF. Pelo contrário: isso mostra um 'risco Bolsonaro' para a democracia brasileira caso ele não seja freado pelos crimes que cometeu. Leonardo Sakamoto, colunista do UOL

Sakamoto ressaltou, porém, que o governo avaliou o ato na Paulista como uma "demonstração de força" de Bolsonaro, o que gera certa preocupação para as eleições municipais deste ano.

Há a questão eleitoral, e isso preocupa de verdade o PT e o governo de uma maneira geral. Eles não vão reconhecer isso publicamente, mas significa que a força eleitoral do bolsonarismo continua muito grande. Nos locais onde o bolsonarismo 'raiz' ainda é muito forte, quem colar no Bolsonaro deve ter uma boa votação em 2024.

Para o bolsonarismo, o Senado é importante. Eles querem eleger uma bancada grande para influenciar no STF a partir de 2027, sabendo que Bolsonaro não estará eleito. Ninguém [no governo] viu como uma surpresa, mas uma constatação de que a força eleitoral do bolsonarismo continua muito forte. Isso será levado em consideração para os planos em outubro. Leonardo Sakamoto, colunista do UOL

