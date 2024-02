Receita do eBay sobe mais que o esperado no trimestre

(Reuters) - A receita trimestral da plataforma de comércio eletrônico eBay superou as expectativas do mercado nesta terça-feira, impulsionada pelos gastos saudáveis dos consumidores durante a temporada de festas e pela força em suas categorias de maior foco, como bens recondicionados e peças automotivas.

As ações da empresa subiam cerca de 6% nas negociações pós-mercado.

Os resultados positivos mostram que o marketplace do eBay, que funciona como um hub para compradores e vendedores de todo o mundo, deve se beneficiar à medida que os consumidores relaxam seus orçamentos e gastam mais em meio a uma economia mais flexível.

A empresa reportou receita de 2,56 bilhões de dólares, superando a estimativa média dos analistas de 2,51 bilhões de dólares, segundo dados do LSEG.

O volume bruto de mercadorias, um indicador-chave do setor que denota o volume total de bens e serviços vendidos no marketplace, aumentou 2%, para 18,59 bilhões de dólares no quarto trimestre, acima dos 18,23 bilhões de dólares de um ano antes.

(Reportagem de Zaheer Kachwala em Bengaluru)