Rato perturba voos da companhia aérea Sri Lanka Airlines durante três dias

A companhia aérea nacional do Sri Lanka informou nesta terça-feira (27) que um rato impediu um de seus Airbus de voar por três dias. A presença do roedor na aeronave também resultou em atrasos em cadeia de outros voos.



O rato foi visto na última quinta-feira (22) em um avião da SriLankan Airlines na cidade paquistanesa de Lahore. A detecção do animal obrigou a empresa a verificar cuidadosamente se ele não havia roído peças da aeronave.

O avião passou três dias em Colombo, capital do Sri Lanka, sem poder voar "até que o rato fosse encontrado", indicou uma fonte da companhia aérea. Finalmente o animal foi retirado morto de dentro do Airbus e a aeronave retomou seus trajetos, mas com atraso.

Rato pode afastar investidores

A companhia aérea, cujas perdas acumuladas se aproximaram dos US$ 1,8 bilhão no final de março de 2023, atravessa muitas dificuldades financeiras. A empresa também sofre com a falta de verba para pagar a revisão obrigatória dos motores de seus aviões. O problema paralisou três de seus 23 aparelhos durante mais de um ano.

Sucessivos governos não conseguiram vender a SriLankan Airlines. Uma das ofertas era a concessão da empresa pelo valor simbólico de US$ 1, mas ninguém se interessou.

O ministro da Aviação do Sri Lanka, Nimal Siripala de Silva, disse que o caso envolvendo o rato no Airbus da companhia poderá afastar ainda mais os "poucos investidores" interessados em comprá-la. A empresa é considerada um peso para o orçamento do país pelo Fundo Monetário Internacional (FMI).

Briga com presidente do Sri Lanka

A SriLankan Airlines lucrou até que um acordo de gestão com outra companhia aérea, a Emirates, foi rescindido em 2008, após uma disputa com Mahinda Rajapaksa, presidente do SriLanka de 2005 a 2015. A empresa havia se recusado a conceder a familiares do presidente, que voltavam de férias em Londres, assentos de outros passageiros.

Um dos melhores anos da SriLankan Airlines foi 2001, graças aos pagamentos de seguros que cobriram a destruição de aeronaves em um ataque do movimento separatista Tamil Tiger. O incidente suscitou em uma solução imprevista para um problema de excesso de oferta.

(Com informações da AFP)