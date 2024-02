Ramagem diz que foi à PF falar de Abin paralela e perguntaram sobre Dino

O deputado Alexandre Ramagem (PL-RJ) confirmou que prestou depoimento à Polícia Federal hoje (27), mas as perguntas não se referiam à investigação da "Abin paralela", como ele imaginou.

O que aconteceu

Ramagem disse que os questionamentos foram sobre declarações dele a respeito do ministro Flávio Dino. De acordo com o parlamentar, as falas que motivaram a convocação teriam sido proferidas durante a CPI do 8 de Janeiro.

Ramagem justificou que as citações dizendo que ocorreram no âmbito de sua atividade parlamentar. Ele ponderou que na CPI houve críticas de governistas a Jair Bolsonaro (PL) e ninguém foi chamado para depor. Na época das falas, Flávio Dino era ministro da Justiça e um dos principais alvos da oposição. Hoje, ele é ministro do STF e continua alvo de críticas dos bolsonaristas.

Ser obrigado a prestar depoimento não muda o projeto de ser candidato a prefeito do Rio. O deputado foi indicado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). A primeira alternativa era o general Walter Braga Netto, também investigado pela PF.

Ramagem afirmou que o depoimento sobre a "Abin paralela" ficará para o futuro. O deputado afirmou que não há uma data prevista para ser ouvido. O parlamentar é suspeito de comandar o monitoramento ilegal de adversários e até aliados de Bolsonaro. Ele teria usado equipamentos de espionagem para acompanhar os alvos.

A Polícia Federal foi procurada para comentar, mas não se manifestou. O espaço continua aberto.