PM mata sete suspeitos em operação em comunidades do Rio; há feridos

Do UOL, em São Paulo

A PM e a Polícia Civil fazem uma megaoperação em comunidades do Rio para prender chefes de facções criminosas. Sete suspeitos foram mortos e quatro estão feridos.

O que aconteceu

Policiais entraram nos complexos da Penha e do Alemão nas primeiras horas de hoje. Os alvos são lideranças e integrantes de facção responsáveis pela recente disputa por territórios no Rio e ataques armados nas zonas norte e oeste, Baixada Fluminense e cidades do interior.

No Complexo da Maré, a Polícia Civil tenta prender traficantes do Comando Vermelho. Um monitoramento constatou uma movimentação de criminosos na região investigados por tráfico de drogas e roubo de veículos.

Um criminoso identificado como Bebel da Penha foi preso pela PM. Ele estava foragido da Justiça por tráfico de drogas.

Um cerco policial deixou quatro mortos na madrugada. Policiais entraram em confronto com quatro suspeitos que saíam da Penha em um carro roubado. Todos os ocupantes do carro foram feridos e socorridos, mas não resistiram aos ferimentos.

Três suspeitos morreram em confronto com a PM na Comunidade da Flexal. Um quarto suspeito foi atingido e está internado.

Dois policiais ficaram feridos. Um policial do Bope foi atingido no braço durante operação na Penha e um policial do 3º BPM foi ferido por estilhaços. Os dois foram socorridos e estão estáveis.

Foram apreendidas três pistolas, cinco fuzis, rádios comunicadores, munições, um colete à prova de balas, dois carros e drogas. Dois adolescentes também foram apreendidos na Comunidade do Quitungo.

Um acampamento numa área de mata do Alemão foi destruído pela PM na manhã de hoje. Segundo a polícia, o local era usado por criminosos.

