Petróleo sobe mais de US$1/barril enquanto Opep+ pondera estender cortes de produção

Por Arathy Somasekhar

HOUSTON (Reuters) - Os preços do petróleo subiram mais de 1 dólar por barril nesta terça-feira, após fontes afirmarem que a Opep+ está considerando estender os cortes voluntários na produção de petróleo até o segundo trimestre para fornecer apoio adicional.

Os futuros do petróleo Brent subiram 1,12 dólar, ou 1,4%, para 83,65 dólares o barril, enquanto os futuros do petróleo West Texas Intermediate dos Estados Unidos (WTI) subiram 1,29 dólar, ou 1,7%, para 78,87 dólares.

A Organização dos Países Exportadores de Petróleo e os aliados liderados pela Rússia, conhecidos como Opep+, concordaram em novembro com cortes voluntários totalizando cerca de 2,2 milhões de barris por dia (bpd) para o primeiro trimestre deste ano.

O grupo de produtores poderia ainda manter os cortes adicionais até o final do ano, disseram duas fontes à Reuters.

"Veremos algumas ofertas restritas no futuro", disse Dennis Kissler, vice-presidente sênior de negociação do BOK Financial.

"A Opep está buscando meados de 80 dólares o barril de Brent, pode ser em torno de 85 dólares. Se permanecermos abaixo disso, eles reduzirão a produção até o final do ano", acrescentou Kissler.

Também apoiando os preços do lado da oferta, Israel e o Hamas, bem como os mediadores do Catar, todos expressaram notas de cautela sobre o progresso rumo a uma trégua em Gaza, depois que o presidente dos EUA, Joe Biden, disse acreditar que um cessar-fogo poderia ser alcançado em menos de uma semana para interromper a guerra pelo Ramadã.

(Reportagem de Paul Carsten em Londres, Arathy Somasekhar em Houston e Andrew Hayley em Pequim; Reportagem adicional de Ahmad Ghaddar)