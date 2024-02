Perto do 'Scudetto', Inter recebe a Atalanta, que sonha com vaga na Champions

Com o campeonato caminhando para sua reta final, a Inter de Milão parece cada vez mais campeã desta Serie A e a equipe 'nerazzurra' pode dar um novo passo rumo ao título nesta quarta-feira (28), com o duelo contra a Atalanta.

Esta partida é uma das que foram adiadas em janeiro, pela 21ª rodada, devido à disputa na Arábia Saudita da Supercopa da Itália, onde a Inter acabou se sagrando campeã.

Em caso de vitória, a Inter abrirá 12 pontos de vantagem sobre o segundo, a Juventus, faltando 12 rodadas para o fim do campeonato, o que parece uma distância praticamente intransponível, principalmente considerando que o time de Simone Inzaghi tem se mostrado muito sólido e perdeu apenas um jogo da liga.

Uma das chaves da temporada da Inter é o desempenho do artilheiro argentino Lautaro Martínez, que no domingo ultrapassou a barreira dos 100 gols (101) pelo clube lombardo com sua dobradinha na goleada sobre o Lecce (4-0).

'El Toro' marcou 22 gols nesta temporada na Serie A.

Nesta quarta-feira, a Inter terá diante de si a Atalanta, que é a quinta colocada na tabela e que, em caso de vitória, subirá para a quarta posição, dentro da zona da Liga dos Campeões.

- Dois times invictos em 2024 -

A equipe de Bérgamo ainda não perdeu em 2024 e na Serie A vinha de cinco vitórias consecutivas antes do empate em 1 a 1, no domingo, na visita ao Milan.

Será, portanto, a sua segunda visita em poucos dias ao estádio Giuseppe Meazza (também conhecido como San Siro), compartilhado por Inter e Milan.

A outra partida desta quarta-feira, também adiada e da 21ª rodada, terá como foco o estado do Napoli, campeão italiano no ano passado e que está vivendo uma temporada dos pesadelos.

O time está apenas em nono lugar na classificação, 29 pontos atrás da líder Inter, time que o derrotou na final da Supercopa da Itália, em janeiro.

O adversário desta quarta-feira é o Sassuolo (17º), que vive uma péssima fase, com apenas um ponto nos últimos seis jogos na Serie A.

O Sassuolo tem os mesmos pontos do primeiro time na zona de rebaixamento, o Hellas Verona (18º), por isso precisa mudar sua dinâmica preocupante o mais rápido possível.

--- Partidas adiadas da 21ª rodada da Serie A e classificação:

- Quarta-feira:

(14h00) Sassuolo - Napoli

(16h45) Inter de Milão - Atalanta

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Inter 66 25 21 3 1 63 12 51

2. Juventus 57 26 17 6 3 41 19 22

3. Milan 53 26 16 5 5 50 32 18

4. Bologna 48 26 13 9 4 39 23 16

5. Atalanta 46 25 14 4 7 48 24 24

6. Roma 44 26 13 5 8 48 32 16

7. Fiorentina 41 26 12 5 9 39 30 9

8. Lazio 40 26 12 4 10 32 28 4

9. Napoli 37 25 10 7 8 34 29 5

10. Torino 36 26 9 9 8 25 25 0

11. Monza 36 26 9 9 8 27 30 -3

12. Genoa 33 26 8 9 9 28 31 -3

13. Empoli 25 26 6 7 13 22 40 -18

14. Lecce 24 26 5 9 12 24 43 -19

15. Udinese 23 26 3 14 9 25 40 -15

16. Frosinone 23 26 6 5 15 34 55 -21

17. Sassuolo 20 25 5 5 15 31 48 -17

18. Hellas Verona 20 26 4 8 14 23 36 -13

19. Cagliari 20 26 4 8 14 24 47 -23

20. Salernitana 13 26 2 7 17 20 53 -33

