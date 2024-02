Perri pega pênalti, e Lyon vai à semifinal da Copa da França

O Lyon se tornou o primeiro semifinalista da Copa da França, ao eliminar o Strasbourg nos pênaltis (4-3 após empate em 0 a 0 nos 90 minutos) nesta terça-feira (27).

Na decisão por pênaltis, o Lyon acertou todas as suas cobranças, enquanto o Strasbourg desperdiçou com Thomas Delaine e Lucas Perrin.

O goleiro Lucas Perri (1,97m), ex-Botafogo, que no revezamento do Lyon vem sendo titular nos jogos de Copa, defendeu a cobrança de Delaine.

"A altura é uma vantagem para ele, com certeza. Ele se posiciona no gol e é claro que os batedores têm que assumir riscos. O último batedor chutou por cima, então também tem uma influência psicológica. Ele queria brilhar em sua primeira disputa de pênaltis e fez o que tinha que fazer. Estou feliz por ele", disse o técnico Pierre Sage sobre o goleiro brasileiro.

A sequência do Lyon é muito positiva. Depois de um início de temporada catastrófico, a equipe chegou a ser lanterna do Campeonato Francês, mas conseguiu reagir e hoje ocupa a décima posição.

Agora já são seis vitórias consecutivas, quatro na Ligue 1 e duas na Copa.

Na liga, o time ainda está longe da zona de classificação para as competições europeias, por isso ganhar a Copa da França é uma prioridade.

Caso levante o troféu, o Lyon quebraria um jejum de títulos que se estende desde 2012.

Para o Strasbourg, a eliminação chega em um mau momento, depois de quatro derrotas seguidas no Campeonato Francês, no qual ocupa a 14ª posição com apenas três pontos de vantagem sobre o Lorient (16º), primeiro time da zona de rebaixamento.

Na quarta-feira, dois times que não pertencem à elite se enfrentam por mais uma vaga nas semifinais: o Valenciennes (2ª divisão), que eliminou o Monaco nas oitavas de final, visitará o Rouen (3ª divisão), algoz do atual campeão, o Toulouse.

No dia seguinte, o Rennes joga fora de casa contra o Le Puy (4ª divisão).

O duelo principal das quartas de final será entre Paris Saint-Germain e Nice, que será disputado daqui a três semanas para que o time da capital se prepare para o jogo de volta das oitavas da Liga dos Campeões, contra a Real Sociedad, na Espanha.

Na ida, o PSG venceu no Parque dos Príncipes por 2 a 0.

-- Programação das quartas de final da Copa da França (horário de Brasília:

- Terça-feira:

(+) Lyon (1ª) - Strasbourg (1ª) 0 - 0 (4-3 nos pênaltis)

- Quarta-feira:

(17h00) Rouen (3ª) - Valenciennes (2ª)

- Quinta-feira:

(16h45) Le Puy (4ª) - Rennes (1ª)

- Quarta-feira, 13 de março:

(17h10) PSG (1ª) - Nice (1ª)

bur-fjt/dr/dam/cb/aam

© Agence France-Presse