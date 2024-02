Foi um alívio: 3 organizadores que deram jeito na bagunça de fios em casa

Eu não sei como é na sua casa, mas, na minha, tem cabo solto para tudo quanto é lado. São os carregadores dos celulares, do iPad, do Kindle, do computador. Além de airfryer, panela de pressão elétrica, pipoqueira. E eu tenho poucas tomadas, então preciso ligar extensão em vários cômodos.

Como eu gosto da casa sempre organizada, isso já estava me dando agonia, fui pesquisar como resolver o problema da fiarada toda e encontrei alguns produtos.

Como usar

Você precisa identificar quais são os fios soltos que estão bagunçando a sua casa e listar quais e quantos produtos descritos acima você vai precisar;

Compre na quantidade certa e mais alguns extras, caso precise no futuro;

Para aplicar, limpe bem a superfície onde serão aplicados e deixe secar;

Retire a película protetora do adesivo;

Cole com cuidado e pressione por alguns segundos;

Prenda os fios.

Estes são os três modelos de organizadores que usei para arrumar os fios dos aparelhos de casa Imagem: Julia Guglielmetti

Como eu fiz

Eletrodomésticos: Eu tinha seis com cabos soltos: airfryer, pipoqueira, panela de pressão elétrica, liquidificador, centrífuga de sucos e processador. Toda vez que ia usar e depois guardar, os fios atrapalhavam e ficavam jogados.

Então, colei os organizadores na parte traseira de cada um. É preciso tomar cuidado para não colar próximo de saídas de calor ou de botões.

Por fim, só enrolei os cabos e guardei.

Carregadores. Outra coisa que me incomodava eram os carregadores do celular, do iPad e do Kindle plugados na tomada, mas com os conectores no chão. Além de deixar a casa bagunçada, também há o risco de pisar em cima e estragar.

Nesse caso, coloquei o organizador para cinco cabos atrás da mesinha de cabeceira.

Prendi os carregadores e também o interruptor do abajur, facilitando para ligá-lo e desligá-lo.

Fios na parede. Com os organizadores de parede, eu prendi o fio do meu rádio —sim, eu ainda tenho um rádio— próximo do rodapé, criando um caminho da tomada até o aparelho. Dessa forma, o fio fica esticadinho.

Também usei para prender o cabo de uma luminária na vertical.

Pontos de atenção

No geral, todas as marcas precisam melhorar os adesivos dos produtos, que têm pouca aderência com a superfície.

É importante lembrar que apesar de não serem muito fortes, não é bom ficar mudando de ideia sobre onde colocá-los. Quando você descola, pode ser que venha com um pouco da tinta da parede, do verniz da mesa ou que deixe cola no local.

Também achei que o organizador de parede serve bem para cabos mais grossos e não tanto para fios finos. Precisei arrumar com paciência para não escapar.

Vale a pena?

Depois que tudo estava organizado, confesso que senti um alívio.

Achei que todos valem bastante a pena, principalmente porque são produtos bem baratinhos. Caso você não goste muito do resultado, não terá muito prejuízo.

Quer saber mais sobre eletrônicos, produtos de casa, de beleza e achadinhos do momento? Fique de olho na nossa curadoria de ofertas: no Monitor de Ofertas UOL, no nosso Canal do WhatsApp, no X (ex-Twitter) (@ofertas_uol) e nos vídeos do TikTok (@guiadecompras_uol).