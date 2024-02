Novas notas de libra com rosto de Charles III serão expostas em Londres

As novas cédulas de libra esterlina com a imagem do rei Charles III, que entram em circulação em junho, serão reveladas ao público a partir desta quarta-feira (28) em uma exposição organizada em Londres pelo Banco da Inglaterra.

As notas de 5, 10, 20 e 50 libras esterlinas expostas nas instalações do banco central mostram um retrato do soberano que foi apresentado em 2013, e aprovado por ele em 2022, após a morte de sua mãe Elizabeth II.

Depois de um reinado de 70 anos e de ser a primeira soberana a aparecer nas notas de libra, "o público assiste a algo inédito com esta transição", destacou à AFP Jennifer Adam, curadora do museu.

Esta mudança inédita, no entanto, acontece em um momento particular: quando o rei Charles III, que anunciou estar doente de câncer no início do mês, renunciou a seus compromissos públicos durante o tratamento.

As cédulas com a efígie de Elizabeth II continuarão válidas e as novas "substituirão progressivamente" as que ficarem "velhas e desgastadas" demais, segundo Adam.

"Será preciso esperar algum tempo" depois que as notas entrarem em circulação, em 5 de junho de 2024, para que as que têm a imagem de Charles III estejam amplamente difundidas.

As novas cédulas também serão de polímero - mais resistentes e com textura plástica - e não de papel como as outras notas emitidas no Reino Unido desde 2016.

